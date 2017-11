Hoy se juega en el gimnasio “Dr. Juan J. Galbarini” el partido Nº 2 del cruce que tiene al “decano” Salto Uruguay 1 – 0 arriba en la serie

En la jornada de hoy lunes a la noche (21.00 hs), en el gimnasio decano “Dr. Juan J. Galbarini” se estará disputando el partido Nº 2 de la serie de play offs (al mejor de tres) que enfrenta a los equipos de Salto Uruguay vs Universitario. Sin dudas un choque clave, y casi definitorio para ambos, tras lo que fuera el resultado en el partido Nº 1 el pasado viernes, donde el albiceleste jugando de visitante se llevó el punto ganando por 66 a 61. Una nueva victoria del equipo “decano” esta noche “barrerá” la serie y pondrá al albiceleste como el primer finalista de la temporada. Por el contrario si el punto queda en manos del rojo, la “U” empatará la misma, y llevará la definición al tercero y definitivo jugando en su cancha el próximo viernes.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2017

Campeonato “Salteño” Primera división: Copa: “Pedro F. Belgeri”

Serie de Play Offs semifinales: Partido Nº 2

Lunes 27 de Noviembre.

Escenario: Gimnasio “Dr. Juan J. Galbarini” (Salto Uruguay)

Valor de la entrada: General $ 100.00

(Ingresando en el 3º cuarto del preliminar Sub 13, costo $ 50.00)

Árbitros: (a designar)

Hora de comienzo: 19.30 Hs (Preliminar Sub 13)

Hora de comienzo: 21.00 Hs (Primera división)

SALTO URUGUAY (1) vs UNIVERSITARIO (0)