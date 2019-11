Equipo PJ PG PP PTS DIF

Nacional 9 7 2 16 + 136

Ferro Carril 9 6 3 15 +100

Universitario 9 6 3 15 +34

Atl. Juventus 9 4 5 13 +24

Salto Uruguay 9 2 7 11 -136

Círculo Sportivo 9 2 7 11 -158

Próxima fecha

Quinta: Segunda rueda

Martes 12 de noviembre

Hora 21.00: FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO

Viernes 15 de noviembre

Hora 21.00: ATLÉTICO JUVENTUS vs NACIONAL

Sábado 16 de noviembre

Hora 21.00: CÍRCULO SPORTIVO vs SALTO URUGUAY

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso.