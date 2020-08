Walter Da Cunha Barros (Juventus), Daniel Schiavi (S. Uruguay), César Signorelli (Ferro Carril)

Desde hace años, a WALTER DA CUNHA BARROS no le falta vinculación con el Atlético Juventus, después de la década del 70 en que fue uno más en la causa de Peñarol.

Es el coordinador general en Juventus, sin faltar ese rol de delegado que también sustenta

A cuenta reflexiva de Walter, «llegado el caso podremos aguardar todo el mes de setiembre, para saber si es posible habilitar el básquetbol pero con público en las tribunas. Y si pasa setiembre, sin que la decisión surja, entonces habrá que ir pensando en suspender la temporada»,

**********

Frente a la pandemia del Covid-19, la Comisión Directiva de Salto Uruguay no lo pensó dos veces. Propuso que las sesiones ordinarias se desarrollen en el club y no en el local de la Liga Salteña, «desde el momento que en la sede nuestra tenemos más espacios, por lo que el distanciamiento es posible», apunte mediante de DANIEL SCHIAVI.

El presidente de Salto Uruguay le pone énfasis al donativo de Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, por lo que las seis instituciones nucleadas en la Liga dispondrán de lámparas Leds de última generación.

Valida que se haya resuelto impulsar el Campeonato Salteño en categorías juveniles «bajo estrictas medidas de protocolo» a partir de la primera semana de setiembre, aunque a EL PUEBLO reafirmó el alerta, «porque el básquetbol puede terminar como el fútbol: sin público, no se juega».

**********

A la vicepresidencia de Ferro Carril la ostenta el Dr. CÉSAR SIGNORELLI. La función es abarcadora y sobre todo en función de las áreas más potenciales en la entidad de la franja: el fútbol y el básquetbol. A igual que Walter da Cunha Barros y Daniel Schiavi, no abriga dudas; sin aficionados en las canchas, «esto no tiene sentido, porque se está perdiendo la esencia, el fin en sí mismo. Que lo hagan en otros ámbitos posibles porque de repente recursos económicos no falten es otra historia. Para nosotros en Salto, es realmente inviable. Lo que ocurrió en el fútbol a nivel de determinación, una consecue ncia relacionada a la lógica».

RAZÓN DE ESPERA

En el ámbito del básquetbol, dos ingredientes puntuales. O razones que no faltan. La colocación de las Lámparas Leds en los escenarios donde se afrontan los partidos y planificación-resolución para el torneo de juveniles, «porque son los los niños y adolescente los que más necesitan del deporte en situaciones como estas»

En los tres días hábiles de esta semana, se avanzará en decisiones, pero sí de los planteles de Primera División se trata, todos al margen y en la espera. Lejanía en el horizonte, si de jugar se trata.