Primera fecha

Universitario (76) – Ferro Carril (75)

Atlético Juventus (76) – Nacional (84)

Circulo Sportivo (75) – Salto Uruguay (71)

Segunda fecha

Ferro Carril (77) – Atlético Juventus (65)

Circulo Sportivo (90) – Nacional (102)

Salto Uruguay (64) – Universitario (78)

Próxima fecha: (3ª del Clausura)

Nacional vs Ferro Carril (Martes 9/10)

Universitario vs Circulo Sportivo (Martes 9/10)

Atlético Juventus vs Salto Uruguay (Sábado 13/10)

Tabla de posiciones

Equipo PJ PG PP PTS

Nacional 7 6 1 13

Universitario 7 6 1 13

Ferro Carril 7 5 2 12

Atlético Juventus 7 2 5 9

Círculo Sportivo 7 2 5 9

Salto Uruguay 7 0 7 7