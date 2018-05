Tras la suspensión el pasado viernes de los partidos de Formativas por la segunda fecha (2ª rueda) del Apertura, hoy se completa la misma en tres escenarios.

Debido a la suspensión decidida por el Consejo de Formativas de la L.S.B de los partidos que debían jugarse el pasado viernes por las categorías Sub 12, Sub 14, y Sub 18 por la segunda fecha (2ª rueda) del torneo Apertura a nivel de las divisiones menores de nuestro básquetbol, dichos compromisos se estarán llevando adelante en la jornada de hoy lunes a partir de la tardecita – noche con los mismos detalles fijados de antemano.

Dicha suspensión, lógicamente debió tomarse, en acertada medida por supuesto según nuestra opinión, debido a las inclemencias del tiempo, y también debido a la advertencia que en su momento estaba pronosticada para el pasado viernes, justamente en el horario que debían disputarse dichos partidos en las categorías antes mencionadas.

Para caso similar, ya está previsto en el formato de competencia para las categorías Formativas, que los días lunes y martes son los asignados para jugar los partidos que por diferentes motivos debieran ser suspendidos en sus días habituales de disputa.

Detalles para hoy

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2018

Campeonato “Salteño”: Categorías Formativas

Segunda fecha: (3ª Rueda) Torneo Apertura

Lunes 7 de Mayo

Hora 18.00: Sub 12 (Pre Minis)

Hora 19.15: Sub 14 (Pre infantiles)

Hora 20.30: Sub 18 (Cadetes)Los partidos:

ATLÉTICO JUVENTUS vs FERRO CARRIL (Cunha – Fernández)

SALTO URUGUAY vs UNIVERSITARIO (De los Santos – Panizza)

CÍRCULO SPORTIVO vs NACIONAL (Rivero – Posada)

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso.