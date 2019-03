Sin actividad esta semana a nivel local, llega Centro Allavena el próximo domingo. Ya lo habíamos informado oportunamente en estas páginas, en esta semana en curso no habrá actividad, en lo que refiere al campeonato “Salteño” en divisiones Formativas, eso estaba fijado, y decidido en reuniòn del Consejo Superior de la L.S.B al momento de confeccionar el fixture de competencia.

Siguiendo con las Formativas, el pasado domingo el equipo de Ferro Carril viajó a la ciudad de Paysandú para disputar su compromiso fijado en U19 (Sub 20) ante su similar de Centro Allavena sanducero. En otro orden, pero siempre hablando de esta categoría Juveniles, ahora el próximo domingo 31 del corriente, el equipo “vaticano” sanducero Centro Allavena estará llegando a Salto para llevar adelante sus dos partidos fijados en el calendario de competencia, debiendo enfentar en esa oportunidad a los equipos salteños de Salto Uruguay y Nacional respectivamente.

En lo que refiere a la actividad local de Formativas, el campeonato retornará el próximo jueves 4 de abril, con la disputa de la tercera fecha (1ª rueda) del torneo Apertura, jugando ese día las divisiones menores de Escuelita, Sub 11, y Sub 13, completando el sábado 6/4 las categorías mayores de Sub 16, Sub 18, y Sub 20.

Partidos de la 3ª fecha: Torne4o Apertura.

Campeonato “Salteño”: Divisiones Formativas.

Jueves 4, y sàbado 6 de abril

ATLÈTICO JUVENTUS vs SALTO URUGUAY.

NACIONAL vs UNIVERSITARIO.

CÍRCULO SPORTIVO vs FERRO CARRIL.

Nota: Los equipos nombrados en primer tèrmino, oficiaràn de locales en cada caso.