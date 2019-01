Ya estamos en el nuevo año, que sea lo mejor para el basquetbol más laureado del interior, competencia atractiva, organizada, y convocante.

Este es nuestro deseo, y pensamos el de todos los amantes de esta disciplinan, pero atención, debe quedar claro que más allá de nuestro deseo y el de unos cuantos, también sabemos. y somos plenamente conscientes de los momentos y problemas por los cuales ha pasado, y sigue pasando el básquetbol salteño, y no de ahora, desde ya un buen tiempo.

Todos piden otra cosa, otro campeonato, con otros jugadores, otra reglamentación, otra planificación, pero son muy pocos lo que realmente han aportado, y se han querido sumar al trabajo, para que esta realidad de a poco se pudiera revertir, para sacar esto adelante. Siempre será mucho más fácil criticar que hacer, siempre será más sencillo hablar, que escuchar los argumentos para luego tomar posición, esto es así. También se sabe, y no descubrimos absolutamente nada, que la L.S.B son los clubes, y fueron los clubes que mocionaron y votaron con resultante 5 – 1 jugar las temporadas 2017 – 2018 con un formato diferente al que se venía utilizando en la competencia local.

Tampoco debería (o sí) haber objeciones al respecto, cada institución mejor que nadie, sabe y conoce sus finanzas, también se sabe del esfuerzo que deben realizar, a la hora de sostener un presupuesto en cada disciplina (los que tiene varias) en competencia cada temporada, otras que solo tienen un par, y algunas solo básquetbol, de todas formas se quiere y pretende, con lógica razón a la hora de pensar en lo económico gastar cada vez menos, pero sí no quieren gastar lo mínimo indispensable, y mucho menos generar recursos genuinos para solventar, estaría bueno que vayan pensando en otra cosa, así de simple.

El tema es que tal cual hemos opinado en más de una oportunidad, y lo seguimos manteniendo, hasta que no se decida “juntar” a todos los estamentos que conforman el macro, esto no tendrá solución, así de simple. No se sabe cuándo, se dijo que podría ser en este 2019, pero nos parece complicado y difícil que esto se pueda concretar, sino comienzan los contactos y reuniones desde el inicio mismo del año.

Entonces pasará como siempre, todo comenzará dentro de un par de meses, allí se hará todo rápido, se planificará la temporada 2019 “a la carrera”, primero todo bien, y después ya comenzarán otra vez los problemas, y esto no es de ahora, hace mucho tiempo que en el básquetbol salteño algo pasa, y no solo un problema, han sido varios en diferentes ámbitos y momentos. Es momento de dejar cada uno su “chacrita”, dar un baño de humildad, y de una vez por todas, cada uno, desde su lugar y su rol, deberían comenzar a juntarse y dialogar, plantear cada uno sus inquietudes sin camiseta puesta, aportar ideas, ponerlas sobre la mesa, y luego estudiar, analizar, y debatir entre todos, pero con tiempo, eso pensamos podría ser lo mejor, para de esa manera llegar a una conclusión en forma conjunta, nos parece que es la forma, o al menos parecería ser, esto ha dado buenos resultados en otros lados, cuando cada Liga o Asociación, solo se reúne tres veces al año, la primera para lanzar la temporada (porque ya se reunieron antes y planificaron), la segunda para realizar un balance de cómo va todo, y la tercera para premiar a los mejores. Sabemos que quizá es mucho pedir, pero principio tienen las cosas, ojalá algún día esto se pueda concretar, y el básquetbol salteño vuelva al sitial que nunca debió dejar, es nuestra opinión.

DANIEL SILVEIRA