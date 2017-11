Un solo partido esta noche para completar la quinta y última fecha (2ª rueda) del campeonato “Salteño” de básquetbol en primera división.

En la jornada de hoy lunes a la noche, con el choque que llevarán adelante Universitario vs Ferro Carril en el gimnasio rojo de la “U”, se estará completando la quinta y última fecha de la segunda rueda del campeonato “Salteño” de básquetbol en categoría Mayores (1ª división).

Sin dudas un cierre en fase regular que ha generado gran expectativa, máxime teniendo en cuenta lo que fuera la nueva victoria (80 – 72) de Nacional ante Salto Uruguay el pasado sábado en el gimnasio tricolor, porque la misma no solo le permitió a los dirigidos por José Luis Testa cerrar la fase regular (1ª, y 2ª rueda) como líder absoluto en calidad de invicto, sino que habrá que ver qué resultado tenemos esta noche en el juego entre Universitario vs Ferro Carril, debido a que según el mismo, sí lo gana el rojo de la “U” automáticamente será segundo, pero si por el contrario la victoria corresponde al “franjeado”, allí existirá un triple empate en la segunda posición en tabla y sería la diferencia de goles la que determinaría el lugar de los tres equipos en la próxima instancia de play offs semifinales.