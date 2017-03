El Banco Central del Uruguay también resolvió suspender las actividades de la casa cambiaria.

Este miércoles el Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió suspender las actividades del Cambio Nelson (Camvirey S.A.) ya que no informaron sobre el cierre de dependencias con la antelación que requieren las normas, informaron en un comunicado.

“El BCU se encuentra realizando un exhaustivo análisis de la documentación recabada, a efectos de evaluar la procedencia de adoptar otras medidas tales como una eventual cancelación de la autorización para funcionar a Camvirey S.A. por la realización de operaciones no permitidas a una casa de cambio, previa instrucción del debido procedimiento administrativo”, indicó el comunicado.

También la Unidad de Información y Análisis Financiero dispuso la inmovilización de los activos del cambio Nelson así como de su titular en el sistema financiero.

El martes efectivos de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Interpol allanaron varias propiedades del cambista prófugo, Francisco Sanabria, en busca de computadoras y documentos que contengan información sobre las operaciones fraudulentas que llevaba adelante Cambio Nelson, revelaron a El País fuentes del caso.

Sanabria continúa prófugo de la Justicia pese a que el domingo hizo circular un audio donde aseguraba que se encontraba en un país del Mercosur y que retornaría a Uruguay en breve.

No obstante, fuentes policiales que participan de la investigación dijeron a El País que Sanabria está en Estados Unidos y afirmaron que el audio que grabó fue “una cortina de humo”.

(EL PAIS)