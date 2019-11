«Lo primero es juntarme con todos los partidos políticos y conocer de primera mano todas esas apuestas que tienen que ver con un parlamento moderno y de integración con la ciudadanía», agregó.

La candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, votó en el Colegio Jesús María ubicado en Carrasco Norte. Allí la esperaron militantes blancos como también de Cabildo Abierto.

Luego de ingresar al cuarto secreto y votar, la presidenta del directorio Partido Nacional confesó que ya tenía la lista. A su vez, consultada sobre cómo vive la jornada, declaró que no está nerviosa pero «sí ansiosa».

Sobre el procedimiento de una posible transición de gobierno, dijo que, «de ser posible, mañana mismo» estarán concurriendo «a dar inicio» al proceso.

En la misma línea, dijo: «Primero que hable el pueblo y después vemos las instancias a seguir».

«Lo primero es juntarme con todos los partidos políticos y conocer de primera mano todas esas apuestas que tienen que ver con un parlamento moderno y de integración con la ciudadanía», agregó.

Consultada por el video de Guido Manini Ríos, donde dio motivos a los integrantes de las Fuerzas Armadas para no votar al candidato oficialista Daniel Martínez, señaló que «está vigente la veda electoral».

En cuanto al episodio que se vivió en la madrugada de hoy donde hubo ataques a un ómnibus de las Fuerzas Armadas cuando pasaba por la zona de Kibón en la rambla de Montevideo, comentó: «Lo vi en las redes. La verdad es que pensé que no era acá. Son episodios que repudiamos y que no forman parte de lo que los uruguayos pensamos y cómo nos manejamos en estos episodios que tienen que ver con la democracia que construimos todos».