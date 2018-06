Rusia 2018:

Bélgica fue justo vencedor pese a las especulaciones que podían realizarse antes del encuentro, dada la conveniencia de ir por el otro lado del cuadro de octavos.

El español Roberto Martínez puso suplentes, pese a lo cual su equipo dominó el trámite y generó las pocas ocasiones de gol que hubo en la primera mitad. Tielemans sacudió al arquero Pickford con un bombazo a distancia y poco después Cahill despejó un esférico en la línea.

Inglaterra generó poco y nada, por lo que no sorprendió que el único gol fuera de los diablos rojos a los 51’. Januzaj encaró de derecha al medio en diagonal, buscó el espacio y metió un perfecto zurdazo al ángulo para el 1-0.

El combinado británico siguió teniendo la iniciativa pero sin eficacia. En la más clara que generó, Rashford se lo perdió mano a mano con el meta Courtois, que llegó a desviar. El elenco de Southgate fue segundo y tendrá un cruce más duro en octavos, como Colombia, pero de pasar el camino será más accesible que el de Bélgica, ya que irá con Suecia o Suiza.

TÚNEZ VENCIÓ A PANAMÁ 2-1 EN EL CIERRE DE SU PARTICIPACIÓN EN SARANSK

Los tunecinos dieron vuelta el partido con merecimiento frente al equipo canalero, que se fue del torneo sin puntos y en último lugar.

Túnez se quedó con un triunfo merecido en el partido más irrelevante y que menos atención generó a nivel mundial de los 48 que se han disputado hasta ahora, junto con el que Arabia Saudita le ganó a Egipto 2-1.

En choque de países eliminados, se adelantó Panamá a los 34′ gracias a un zurdazo de media distancia de José Luis Rodríguez que se desvió en el camino en Yassine Meriah, descolocando al arquero Mathlouthi.

Pero Túnez, que se va con el consuelo de haber anotado en sus tres compromisos, igualó a los 51′ gracias a un toque corto de Ben Youseff en el área tras gran combinación por derecha y centro bajo de Khazri.

Precisamente Khazri fue quien metió el segundo a los 66′ para Túnez, que el igual que las otras cuatro selecciones africanas que participaron en Rusia no logró el pasaje a octavos de final, siendo el único continente que no estará representado en esta instancia.

Panamá, debutante absoluto en materia de mundiales al igual que Islandia, se despidió del certamen en último lugar. Junto con Egipto fue la única selección que no sumó, y terminó con peor saldo de goles que el combinado de Mohamed Salah.