Segundo fallecimiento en Quaraí por coronavirus

Horas atrás se produjo la segunda muerte en la ciudad de Quaraí, fronteriza con Artigas, por el Covid-19. Se trata de un hombre de 84 años, quién estaba internado desde hace algunos días. Este hombre era suegro del primer caso positivo en esa ciudad, una mujer de 54 años de edad. El primer fallecimiento, fue el de una señora de 93 años. Suman 18 los infectados por el nuevo coronavirus en una ciudad cuya población total ronda los 23.000 habitantes. La Prefectura de Quaraí ha decretado el uso obligatorio de tapabocas al salir a la vía pública, concurrir a oficinas públicas y privadas, así como comercios.

A prisión por hurtar una bicicleta

En la madrugada del pasado 30 de abril, se recepcionó denuncia de hurto de una bicicleta marca Ondina, color plateada, modelo Jazz, rodado 26, la que fuera sustraída desde el frente de la casa de la víctima. Inmediatamente personal del PADO intercepta a una persona del sexo masculino de 22 años de edad, quien conducía por calle Lavalleja y Dante Porta un birrodado de similares características al denunciado como hurtado, procediendo a su detención. Enterado el Sr. Fiscal de Bella Unión, dispuso la conducción del detenido a Fiscalía y posteriormente a sede judicial. Finalizada la audiencia, la Sra. Juez Letrado dispuso formalizar la investigación respecto del imputado, condenándolo por sentencia como autor penalmente responsable de «Un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa» a la pena de cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento de la detención sufrida y de su cargo las prestaciones legales accesorias previstas en el literal E del Artículo 105 del Código Penal.

La bajante deja ver

Desde hace algunos meses, ríos de una muy amplia región de Sudamérica ante la falta de lluvias, vienen dejando ver gran parte de sus lechos, los cuales en muy escasas ocasiones el fenómeno ocurre en décadas. Frente a Bella Unión en algunos lugares, se puede caminar decenas y decenas de metros del lecho, hasta llegar al agua. La impresionante bajante actual ha dejado al descubierto uno de los troncos que muchas décadas atrás se transportaban en las jangadas aguas abajo y que provenían de las nacientes del río Uruguay. Toda una reliquia de un pasado muy lejano.

El transporte por jangadas en la cuenca del Plata refiere a un primitivo método que se empleó por más de un siglo para trasladar productos de la explotación de las más valiosas esencias forestales silvestres desde los montes y selvas de América del Sur hacia las industrias y mercados ubicados en las ciudades aguas abajo de los más importantes cursos fluviales de la cuenca del Plata, haciéndolo por medio de la flotación de conjuntos de grandes troncos sobre el descenso natural de las aguas de sus ríos, en especial en los de mayor porte ( Paraguay, Paraná, Uruguay y Bermejo ). Este método es denominado regionalmente « jangada».

Se confeccionaban las jangadas exclusivamente con madera rolliza de las especies de mayor valor comercial, que en el caso misionero eran primero unas 4 o 5 a las que luego se les sumaron una veintena de especies más. En toda jangada formada en la selva paranaense era infaltable el cedro misionero (Cedrela fissilis), no solo por la calidad del producto sino también por ser usado como flotador de las jangadas, colocando atravesados sobre ellos los de especies con maderas más pesadas que el agua. Con la misma función de flotador se empleaba a troncos de timbó colorado, de madera valiosa, pero con menor valor comercial que la del cedro, el cual pasó a ser sobrexplotado, lo cual ponía en peligro todo el sistema de transporte de los productos forestales en jangadas ante la falta de una buena especie flotadora que lo supliera.

El viaje final solo se emprendía cuando el número de troncos llegaba a una cierta cantidad: entonces se liberaba la atadura costera, y al conjunto se lo alejaba de las márgenes ribereñas mediante largas cañas tacuaras o varas de madera llamadas «botadores», a modo de pértigas. La misma corriente fluvial era la encargada de movilizar la gigantesca carga de madera, por lo que el movimiento acompañaba el natural deslizamiento de las aguas buscando la desembocadura. Por esta razón el viaje insumía hasta semanas, para transitar los cerca de 2000 kilómetros que comprendían los recorridos más extensos.

Durante las noches se ataba la jangada a alguna isla, para evitar que pueda ser embestida por una embarcación. Esto prolongaba aún más el viaje. De allí que sobre la estructura los encargados de llevar el envío, denominados «jangaderos», levantaban un rancho donde dormían y cocinaban. Debían estar atentos para evitar que la jangada se enganche en alguna punta costera o en las abundantes islas de su cauce, ya que de ocurrir el incidente el liberarla era una faena extenuante. Esto se agravaba en los sectores de meandros y en bajante, por lo que, si el río no presentaba cierto nivel, se mantenía la jangada en espero el tiempo necesario, período que podía superar un mes. Cuando las aguas volvían a un nivel adecuado, se liberaban las jangadas, las que podían pasar las poblaciones ribereñas en elevados números, llegando al medio centenar de formación en el Alto río Uruguay.

Otro peligro eran las tormentas de viento, ya que el embate de las olas lograba desarmar la unidad de los troncos, haciendo que cada uno flote a la deriva en solitario. Además de la pérdida económica que eso significaba, estos se tornaban en un serio peligro para la navegación convencional, ya que, en razón del elevado peso específico de muchas de las especies explotadas, sobresalían muy poco sobre la superficie de las aguas, haciendo muy dificultoso el avistarlos a tiempo para poder eludirlos e impedir el impacto.

Igual daño a la jangada podían infligir en épocas de bajantes del nivel del río, los rápidos y correderas, es decir, anfractuosidades de piedras duras que afloraban interponiéndose en la corriente, generando borbollones y correntadas que aflojaban las ataduras de las jangadas. En el Alto río Paraná el más peligroso era el de los saltos del Apipé (hoy sumergidos por la represa de Yacyretá): para superarlos se dividía la gran jangada en jangadas más pequeñas con las cuales se intentaba sobrepasarlos de a una por vez. Luego de haber superado el obstáculo, se volvía a formar la unidad original y se proseguía el viaje. Cuando el salto era mayor, directamente debía desarmarse la jangada y trasladarse por tierra hasta el primer punto tranquilo aguas abajo. Esto era lo que ocurría en la línea de jangadas que bajaba por el curso del río Uruguay con maderas de la selva misionera. Al no poder atravesar las temidas cascadas de Salto Grande (hoy sumergidas al erigirse sobre ellas la represa homónima, se retiraban los troncos del río y se los llevaba hacia la ciudad de Federación (una de las de mayor historia maderera de la región): allí recibían un primer aserrado, antes de rearmarlos y continuar el descenso acuático rumbo a Buenos Aires.

En una primera época era solo la acción de la corriente de las aguas que bajaban la que ejercía la fuerza para movilizar las jangadas. Con el tiempo se prefirió acelerar el transporte haciendo que la planchada de troncos sea arrastrada por una lancha remolcadora Una segunda embarcación se situaba por detrás de la jangada, la cual tenía la función de dirigirla y enderezarla para evitar que las aguas la arrojen contra la costa. (Wikipedia).