Por algunos días tuvimos la presencia del encargado de asuntos sociales del ministerio de Defensa Nacional en Bella Unión. Nos referimos a Víctor Braccini, hombre de la Corriente, Acción Pensamiento Libertad CAP L., cuyo líder fuera el desaparecido ministro Eleuterio Fernández Huidobro. Sobre el momento de esta agrupación frentreamplista, nos dijo: «Hace pocos días atrás tuvimos un plenario donde el tema era: ¿qué hacemos con la CAP L? Nosotros tenemos presencia en casi todos los departamentos, con gente muy leal, muy fiel, que nos acompañaron en la interna, y el plenario fue un poco el ver que hacemos de aquí en más.

Se estableció una comisión para elaborar documentos y próximamente estaremos realizando elecciones para elegir una nueva dirección. Es sabido que tenemos presencia en el Plenario Nacional del Frente Amplio, siendo yo uno de los que normalmente concurro. Mi presencia en la Mesa Política Nacional, donde tenemos voz pero no tenemos voto, participamos con dos delegados».

LAS NUEVAS FIGURAS

Al no estar más «el ñato» Fernández Huidobro, ¿quién para erigirse en el liderazgo? Nos dijo: «En las elecciones ello se va a dilucidar. Aparece Rosadilla, aparece Salsamendi, alguna gente nueva, alguna gente que trabaja en el MIDES, algunos viejos militantes del interior. Esta en la gente que hay. También es cierto que hay un recambio, es decir, hay un cambio generacional. Tenemos un espacio dentro del FA, por lo que debemos analizar que vamos a hacer. Si vamos solos o nos juntamos con otros grupos chicos como por ejemplo el grupo de Semproni, y así ver la posibilidad de crear un espacio, donde más o menos coincidimos en varias cosas».

AUSENCIA DEL F.A.

Para Braccini, salvo la presencia del presidente de la república en el interior, después hay ausencia de la fuerza política Frente Amplio. Sobre el momento de la fuerza de izquierda dijo: «No notamos la presencia del Frente Amplio en el interior. Lo digo y lo reitero, el que se hace presente en el interior del país es Tabaré Vázquez y los consejos de ministros, pero vemos ausente a la fuerza política. No está presente la fuerza política en el interior. Hoy el que marca presencia en el país es Tabaré Vázquez y el consejo de ministros, pero estamos huérfanos de fuerza política, y esto la verdad que no puede ser».

«BELLA UNIÓN SE QUEDÓ SIN ESTRATEGIA»

Al preguntarle respecto a su visión sobre el momento que vive Bella Unión nos dijo: «Yo considero que Bella Unión se quedó sin estrategias. No vemos personas que puedan convocar por encima de los partidos políticos. Yo recuerdo la experiencia que tuvimos muchos años atrás con la intersectorial que pregonó por la caña de azúcar, por las otras agro industrias, por los free shop, por el turismo. Nosotros en aquel momento peleábamos por las 10.000 hectáreas de caña de azúcar y las 30.000 toneladas, y ello no se ha logrado por un motivo u otro. El azúcar es el único emprendimiento de los que se peleo y que sigue en pie. Yo considero que es vital el mantenimiento de la industria azucarera ya que de ella depende Bella Unión. Entre todos debemos cuidar el emprendimiento ALUR. La industria azucarera y los free shop, son las dos únicas cosas que hoy generan mano de obra en la zona».

BELLA UNIÓN

SIN LIDERAZGOS

La zona supo de lideres, de personas que convocaban masas. Sobre ello Víctor para expresar: «No hay y no aparecen. Desaparecieron los dirigentes gremiales fuertes, desaparecieron los dirigentes empresariales fuertes que tuvo el Centro Comercial, ya no tenemos más un Iglesia Católica comprometida como en la época del Padre Pancho y de Sixto Monetta. Veo que todo hoy es muy distinto al pasado. Hoy veo además que los sindicatos de la zona no tienen poder de convocatoria».