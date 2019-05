En el marco del Simposio Mundial sobre la Erosión del Suelo, el Ministro del MGAP, Enzo Benech fue invitado a exponer sobre la política de conservación de suelos que se lleva adelante. El encuentro internacional se realiza del 15 al 17 de mayo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, Italia. Benech abrió la actividad exponiendo sobre el proceso innovador y referente de Uruguay en la materia. En Uruguay se llevan elaborados 15.392 planes de uso y manejo de suelos para 1.489.705 hectáreas de cultivos agrícolas de secano.

El evento fue organizado conjuntamente por la FAO y su Alianza Mundial por el Suelo (AMS), el Grupo Técnico Intergubernamental sobre Suelos (GTIS), junto con la Interfaz Científico-Normativa (ICN) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y la División Mixta FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura (FAO/OIEA) sobre Técnicas Nucleares en la Alimentación y la Agricultura. Su principal objetivo es establecer una plataforma común para presentar y debatir la información más reciente sobre el estado de las intervenciones e innovaciones en el campo de la erosión del suelo y las prácticas de gestión de la tierra relacionadas.

Asimismo, se busca traducir las evidencias científicas y normativas en decisiones y medidas para reducir al mínimo la erosión del suelo a fin de aumentar la seguridad alimentaria y los servicios de los ecosistemas, y promover la restauración de los sitios erosionados. Estuvo presente además el Director de Recursos Naturales del MGAP, Fernando García Préchac.

Uruguay está poniendo foco en el suelo. Desarrollando medidas específicas que aseguran la salud del mismo, minimizando los riesgos de erosión. Y eso se logra con tecnología y con la decisión de hacer rotación de cultivos. Sabemos qué hacer y qué no hacer. Asumimos como política de Estado de un país que no queda otro camino.

Por esto el tema de suelos y su conservación, no se resuelve con declaraciones y marcos regulatorios que no se cumplen; sólo se resuelve con el compromiso de la humanidad para con las futuras generaciones. Y el uso responsable de este recurso se resuelve en un tema de conciencia de todas las sociedades.

Por otro lado, más allá de las convicciones hay que saber que el suelo se puede cuidar pero el negocio debe servir, por lo tanto este costo debe ser admitido por toda la sociedad y retribuido en consecuencia.

Durante 50 años acumulamos información de nuestro régimen de lluvias, de las características de nuestros suelos, de su erodabilidad, de su capacidad de uso y en función de esto se mapeó el país. Así, con información y trabajo de la investigación y la academia se adoptó la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos que se desarrolló originalmente en Estados Unidos.

Hoy las nuevas tecnologías nos permiten tener todo el país bajo control. No hay agricultura en Uruguay que no se desarrolle desde lo que llamamos un Plan de Uso y Manejo de Suelos.

Este plan incluye, cultivos y su rotación, considera la pendiente, el tipo de suelo, la probabilidad de lluvia y sus derivas son controladas. Con este concepto se actualizó en 2008 el marco legal que obliga a cualquier productor de Uruguay a cumplir con esta normativa.

Se debe presentar el Plan de Uso y Manejo elegido al ministerio con un horizonte de entre 2 y 8 años. Todo el proceso es on-line y una de las principales herramientas de monitoreo es el uso de imágenes satelitales.

Necesitamos que su trabajo sea remunerado adecuadamente pero también que se valore esta actividad como esencial para la humanidad. Solo así lograremos alimentos para una población creciente en forma inocua de calidad y en forma sustentable.

Uruguay puede ayudar y está dispuesto, somos un pequeño país que puede y sirve de laboratorio. Estamos dispuestos a mostrar lo que hemos hecho y por supuesto a que nos muestren lo que otros también han hecho. Pero necesitamos también la ayuda y el compromiso del resto del mundo pues de esto vivimos.