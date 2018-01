En la tarde de ayer en la oficina del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), el ministro Enzo Benech recibió a los medios de prensa donde fue consultado acerca de cómo se viene trabajando luego de la asamblea en Durazno. En este sentido dijo que los diferentes temas que preocupan al sector agropecuario vienen siendo tratados desde hace tiempo, y que el MGAP tiene varios temas en agenda que vienen siendo procesados.

Indicó que se han mantenido reuniones y tal como lo anunció el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el lunes van a recibir a las gremiales para anunciar algunas soluciones a los reclamos realizados por los productores autoconvocados.

Benech afirmó que hay soluciones que ya se anunciaron, como fue el fondo de garantía para los lecheros y el beneficio de la bonificación para la energía de los productores (tamberos) chicos.

Consultado acerca de por qué el ministerio no recibe a los productores autoconvocados, explicó que no es que no se reciban, sino que su oficina siempre está abierta,” pero Uruguay es un país democrático, tiene una rica institucionalidad y tenemos que respetarla porque es la forma de comunicarnos ordenadamente”.

Dijo que “Somos conscientes de que hay sectores que están pasando dificultad, con distinto grado, hay uno más complicado que otro, no estamos en un país barato, pero en ese escenario en la región hay países con muchísimos más problemas que nosotros, entonces tenemos que ser muy cuidadosos de las medidas que no nos desbalanceen.”

” Estamos mucho más ocupados que preocupados, todos estos días hemos trabajado intensamente”, garantizó y agregó que” hay cosas que podemos arreglar y otras que no siempre poposib”.

No descartó la posibilidad de recibir a los productores autoconvocados pero pidió que entiendan que no puede recibir a todos de a uno porque es imposible.

“No es ningunear a nadie, es al revés, somos todos uruguayos, vivimos en un país democrático, y todos tenemos derechos y obligaciones, por eso no descarto recibirlos”,, dijo que hoy va a estar en Salto y el lunes estará con el presidente recibiendo a las gremiales.

Agregó que la voluntad política no es ignorar a nadie, es al revés,” hay que organizarse, seguramente estos productores autoconvocados están en alguna gremial, porque con la riqueza que tenemos en este país, no puedo creer que toda esta cantidad de gente no estén o en la Federación Rural, o en la Asociación Rural o en las Cooperativas Agrarias Federadas, o en la Asociación de Cultivos de Arroz o en la Comisión Nacional; hagamos el esfuerzo de usar la institucionalidad que tenemos, si cada vez que tenemos un problema creamos una institución nueva, eso no es eficiencia sino ineficiencia. Lo que nos están pidiendo es que seamos eficientes, y yo quiero ayudar a eso”.

Benech dijo que ya ha estado con los integrantes de Sofrils y “lamentablemente ahí hay otro problema; como gobierno no nos podemos meter entre negocios entre privados, todos sabemos que la gente que remitía a Sofrils perdió plata durante un año porque le pagaban la mitad, pero eso es una relación entre los productores y la empresa”, pero consideró que algunas medidas como el fondo de garantía puede ayudar a esos productores, asimismo afirmó que ” no tenemos la bola de cristal para arreglar todos los temas”, pero con gusto los va a recibir y verán si surge algún mecanismo para colaborar.