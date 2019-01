En ediciones pasadas de EL PUEBLO, alusión directa al enrolamiento de un salteño en el Atlante de México: no otro que RUBEN BENTACOURT, que de última alistó en el fútbol colombiano (Independiente Santa Fe de Medellín). Ahora se viralizó este registro gráfico desde el sitio web de la entidad «charra». Ahí está Ruben a la hora misma de la presentación en su nuevo club. En su momento Joselo García supo ser parte de Atlante, uno de los más señeros en la Federación de México. El delantero tentará reinvindicar su maestría goleadora. A los 25 años dispone de una chance inmejorable. Palpitaciones en torno a Ruben Bentancourt, que simplemente no faltarán.

ENTRE NOSOTROS

Igualmente salteños que van y viene. El caso de Juan Albín que suma para el Rampla Juniors del argentino Julio César Toresani, o Diego García (hijo de Richard, sobrino de Joselo), con un año más en Juventud de Las Piedras. Mientras que hoy domingo, Ángelo Gabrielli debutará en Newell’s Old Boys de Rosario enfrentando a Boca Juniors en el Parque Independencia.