PRODUCTOR, COMPOSITOR, BAJISTA y CANTANTE

Fue un creativo exitoso por sobre todo. Nacido en Greenville, el condado más poblado de Carolina del Norte, Estados Unidos, el 31 de octubre de 1952 -hoy, hace 64 años- bajo el nombre de Bernard Edwards.

Además, fue compositor, bajista, cantante y productor, habiendo sido fundador junto a Nile Rodgers del grupo Chic, y de haber realizado prestigiosos discos para artistas de la talla de Diana Ross, Debbie Harry, Sister Sledge y Sheila and B. Devotion. Brilló practicando el estilo de la música disco y R&B., catapultando sus producciones a primerísimos lugares de la popularidad. Se le considera uno de los mejores cultores del bajo electrónico, y a pesar de que su nombre es poco conocido ante el gran público en forma mundial, inspiró clásicos de tremenda repercusión: “Another one bite the dust” de Queen o “Rappers delight”, de Sugarhill Gang. Bernard realizó algo diferente en su instrumento, definiendo por ejemplo un sonido bien “funky” que se dejaba oír en Chic y en sus brillantes producciones de esa década. Debido a sus logros, fue distinguido por el Dance Music Hall of Fame, de Nueva York, en el año 2005.

DE BIG APPLE BAND A CHIC

Bernard Edwards creció en Nueva York, donde su familia se había trasladado por motivos de trabajo y donde, a principios de la década de los setenta conoció al guitarrista Nile Rodgers. Con la ayuda del baterista Tony Thompson, ambos formaron en 1972 un grupo llamado “Big Apple Band”, que, con la llegada de la vocalista Norma Jean Wright en 1976 se transformó en Chic. En los años posteriores lograron sus mayores impactos, pegando disco tras disco: “Dance dance dance” -Yowsah, Yowsah, Yowsah”, y “Everybody dance”, 1977, “Le freak”: n.º 1 Billboard USA y n.º 1 en listas de R&B, “I want your love”, 1978, “Good times” n.º 1 Billboard, y “My forbidden lover”, 1979.

CHIC: “GOOD TIMES” y “LE FREAK”

Con “Good times” y “Le freak” la banda se hizo popular hasta en América Latina. En lugares como Brasil, Argentina, Venezuela y Uruguay también llegaron a los primeros lugares de ventas, a través del Sello Atlantic, distribuido en aquel momento en nuestro país por la fonográfica Clave Iemsa. Al compás de ese movimiento de los discos, esos “himnos” se propalaban por distintas discotecas y broadcasters. No existía un solo lugar bailable que no los pasara en el momento del “agite”, en Montevideo. Los managers de Chic le proyectaron una gira por América, que luego no se concretó, por un asunto de fechas y cachet. “Good times” y “Le freak”, fueron dos sucesos imparables en casi todo el mundo, y de los más grandes de la música disco. Tras la separación de la agrupación en el año 1983, Bernard editó un disco-grande como solista, formando la banda The Power Station, junto a su amigo baterista de Chic, Tony Thompson, y dos componentes de Duran Duran, Andy y John Taylor, junto al vocalista Robert Palmer, a quien Edwards le realizaría la producción de su próximo material, “Riptide”. La banda publica el álbum “The Power Station”, alcanzando el número 12 en el Reino Unido y número 6 en la lista de álbumes Billboard en Norteamérica. El álbum logró 3 simples, dos de ellos hicieron eco en ventas y popularidad. “Some like It hot”, alcanzó el número 14 en la lista del Reino Unido y número 6 en Billboard Hot 100. El segundo simple, “Get It on -Bang A Gong”, llegó al número 22 en Gran Bretaña y el 9 en USA., mientras que competía contra el single de Duran Duran “A view to a kill”, que fue número uno en Estados Unidos. Sin embargo, el tercer sencillo, “Communication”, no fue tan logrado, apenas logró el Top 40 USA, y desapareció tras alcanzar el número 75 en Inglaterra.Más adelante, seguiría respaldando la carrera de Air Supply, Rod Stewart, Duran Duran, y Air Supply.

NUEVAMENTE A CHIC

A principios de los noventa, Bernard se uniría nuevamente a Nile Rodgers para editar un nuevo álbum de Chic, que vería la luz en 1992 bajo el título de “Chic-Ism”.

El 18 de abril de 1996, luego de un recital con el conjunto en el Budokan de Tokio, Edwards falleció en su hotel por un ataque de neumonía. Estando bastante enfermo en el momento del concierto no quiso suspenderlo por nada, y actuó tocando el bajo.

Horas más tarde perdió el conocimiento y entró en coma, lamentablemente con resultado a la vista. Más allá de la nostalgia.

