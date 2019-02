El viernes 1º de marzo será el día en que se desarrolle la Asamblea Anual Ordinaria de la Liga Salteña de Fútbol. Más allá de la memoria y el balance anual, más algunas ponencias de ocasión, no hay dudas que la cuestión esencial no es otra que la elección de presidente y vice.

Juan Ramón Guarino y Marcelo Beltramelli van completando el ejercicio iniciado por Alan Kuchman, hasta que se produjo su renuncia. La asamblea pasada en tanto, dejaba huellas de división. Moretones ciertos. Apretada victoria de Guarino-Beltramelli, por sobre la fórmula que encabezaba Guillermo Zunini.. El año transcurrió complejo en la Liga Salteña. No se resolvieron las grietas. A los nuevos neutrales no les resultó misión accesible la de moverse en un ámbito, a veces hostil y en verdad, quienes completaron el cuerpo de neutrales, sumidos en la misma situación. Para colmo de males se limitó el número, cuando Héctor Hugo Coronel se transformó en Consejero de la Organización del Fútbol del Interior.

AHORA QUE SE VIENE

Por lo menos dos meses atrás, ante la interrogante planteada desde EL PUEBLO, Juan Ramón Guarino, no ocultó el pensamiento. «Es cierto que hubo tanteo de parte de algunos clubes. Sobre todo, para saber si la voluntad existía de seguir. Voluntad no me falta, pero no depende de mi».

En tanto, un nombre fue ganando espacios: el de Berta Beatriz Gómez, quien en los últimos tres meses por lo menos, marcó distancia con el presidente de la Liga. Claramente transitaron por líneas paralelas. En algún momento, la secretaria cuestionó a quienes «la fueron dejando de lado», casi en un plano secundario, hasta que se propuso decisiones concretas.

Por ejemplo, la de impulsar el salón multiuso en el Parque Dickinson, en el sector donde por tantos años funcionó la vieja cantina. Igualmente sumó gestiones para que la Intendencia aportara mano de obra.

LA DUPLA EN EL HORIZONTE

A esta altura de los hechos y en el prólogo mismo de las resoluciones, la fórmula parece estar planteada: Berta Gómez-Abel Rumi. En el caso de Abel, por años ejerciendo la representación de Gladiador en la Liga Salteña de Fútbol, hasta que se alejó a partir de determinadas situaciones que no lo contemplaron. Pero de acuerdo a lo revelado a EL PUEBLO, asintió sumarse a la actual secretaria, de cara al 1º de marzo.

El lector en tanto, podría activar la pregunta elemental: ¿qué adhesión a nivel de los clubes?

La respuesta es una: la tiene sobradamente y es por eso que desde algunos delegados, la coincidencia es real, inherente al amparo más que posible. Pero una duda se inserta también: ¿es posible que Juan Ramón Guarino y Marcelo Beltramelli sean propuestos para prolongarse los dos en la conducción del fútbol? Sucede que en la pasada votación hubo clubes que «cambiaron el voto» algunos días o un par de horas antes de la asamblea. Entonces, cabe preguntarse si los boletos están jugados en una dirección (Berta Gómez-Abel Rumi) o cabe el zarpazo de una continuidad: la de Juan Ramón Guarino-Marcelo Beltramelli.