Las adhesiones que no le faltan

Ella lo admite. Lo ha expuesto públicamente cuando se le interroga en esa dirección. A EL PUEBLO tampoco le ocultó la posibilidad de transformarse en la nueva presidente de la Liga Salteña de Fútbol. BERTA BEATRIZ GÓMEZ, sabe además que no le faltará respaldo de cara a la asamblea anual ordinaria del 1º de marzo, cuando se proceda a la elección de nuevas autoridades. De varias semanas a esta parte, los puentes tendidos con la actual secretaria han sido concretos desde algunos clubes, un número significativo de ellos alineados en la Divisional «A» del fútbol salteño.

SOLA Y DESPLAZADA

A la luz de testimonios que se fueron acoplando a la realidad, la pregunta se corta sola y sin diques de contención: ¿es el definitivo rumbo a la presidencia de Berta Beatriz Gómez?

La secretaria a su vez, no ha renegado de un aspecto: «me faltan conocer aspectos que hacen a la liga pero en este tiempo, menos de un año, he tenido la posibilidad de ir sabiendo varios de ellos. Hubo quienes me han ayudado. Por ejemplo, el gerente José Luis Sabarrós y los dos funcionarios administrativos de la Liga. A otros niveles me he sentido sola y también desplazada, pero si me ofrecieron una función y acepté, solo queda cumplirla y permanecer».