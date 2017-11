El remate continúa hoy desde la hora 10

Desde la Rural del Prado, se realizó ayer el remate mensual de Pantalla Uruguay, incluyendo la Ganadera Hereford, donde se logró comercializar un alto porcentaje de ventas, del entorno del 87% en todo el consorcio. La firma Bertsch, Correa & San Román tenía a su cargo ayer la liquidación de estancia Topador de Olarreaga, con 5.700 Merino Australiano que logró comercializar en su totalidad y a muy buenos valores.

SUPERÓ LAS

EXPECTATIVAS

Consultado acerca de lo que fue esta primera jornada de ventas, Martín San Román, integrante del escritorio Correa & San Román dijo a EL PUEBLO que “claramente la venta de los lanares de la liquidación que veníamos anunciando fue un éxito importante; realmente superó las expectativas, solo con decir que más de 4 mil ovejas y borregas se vendieron desde 70 hasta 91 dólares y los corderos entre 39 y 41dólares, los borregos 44 dólares”.

Cabe destacar que en una hora se vendió toda la oferta que se dispersó en su mayoría para Salto y Artigas, así como también algo se fue para Paysandú y Tacuarembó.

VACUNOS

En lo que refiere a la venta de los vacunos, San Román comentó que fue un remate con un ajuste que estaba previsto, donde los terneros hicieron 2,02 pero hay que tener en cuenta que en esta categoría hay mucho novillito de año (de 14 meses); respecto al novillo de 1 a 2 años dijo que lo encontró bien y donde hubo un ajuste más importante; donde costó vender fue en el novillo grande, pesado, ese que tiene poca diferencia con el precio de un novillo gordo. La vaca de invernar, hizo 1.23 de promedio; valor que consideró “está muy bien”.

HOY

El remate continuará hoy desde la hora 10 con la venta de las terneras, vaquillonas, vientres preñados, piezas de cría y ganados pedigree.

En esta jornada Bertsch, Correa & San Román ofrecerá ganados de cría muy buenos en Termas del Arapey y ganados preñados.

VALORES DE

LOS VACUNOS

Los precios máximo, mínimo y promedio de los terneros fueron: terneros hasta 140 kilos US$ 2,32; terneros entre 140 y 180 kilos US$ 2,26, US$ 1,89 y US$ 2,07; y terneros de más de 180 kilos US$ 2,16, US$ 1,70 y US$ 1,97. Todos los terneros promediaron US$ 2,02. Los novillos de 1 a 2 años cotizaron a US$ 2,05, US$ 1,50 y US$ 1,79; novillos de 2 a 3 años US$ 1,72, US$ 1,35 y US$ 1,64; novillos de más de 3 años US$ 1,40, US 1,33 y US$ 1,38; y terneros y novillos Holando US$1,70, US$ 1,35 y US$ 1,44. Vacas de invernar US$ 1,305, 1,11 y US$ 1,23.

VALORES DE LOS OVINOS

Las diferentes categorías de ovinos cotizaron: corderos US$ 41, US$ 36 y US4 38; corderas US$ 39, US$ 38 y US$ 39; borregos US$ 40; borregas US$ 91, US$ 46 y US$ 75; ovejas US$ 89, US$ 52 y US$ 73; ovejas con cría al pie US$ 52, US$ 45 y SU$ 50; y capones US$ 70, US$ 44 y US$ 48.