“Fue un muy buen evento, quizás si hubiesen más reses, se hubiesen vendido en su totalidad”, dijo a EL PUEBLO Carlos Martín Correa, integrante del escritorio Correa & San Román, que junto a Roberto Bertsch, participó ayer del remate mensual de Pantalla Uruguay con una muy buena oferta.

El consignatario analizó que el trámite del remate fue muy ágil, desde el comienzo con los terneros, “cuando vimos pagarse una ternerada a 2,65 nos dimos cuenta que ya estábamos en un clima propicio para las ventas”.

Agregó que “los clientes que supimos poner en sintonía con la oferta, estuvieron presentes; eso es bueno porque realmente hace el trámite más ágil y sin duda vimos colocarse todas las categorías”.

Destacó que si bien a veces hay dos remates diferentes entre los machos y las hembras, en este caso no fue así; el ternero se vendió muy bien, “a la vista están los promedios y los precios que estuvimos viendo que hace rato que no se veían”.

En el novillo, indicó que el trámite fue ágil, con mucha demanda. Recordó que la firma Bertsch, Correa & San Román intervino en varias categorías, vendiendo en su totalidad los ganados que tenía a su consignación en la invernada.

Comentó que en lo que fue la venta de los terneros enteros, en algunos casos operó la exportación.

En el caso de la vaca de invernar, “es una categoría que tiene mucha demanda y también se notó ya que se vendió ágilmente”.

Respecto a la venta de los vientres, Correa dijo que como siempre en estas categorías tenían ciertas dudas, “pero con la ternera ya vimos la agilidad con que comenzó y eso hizo que el trámite también fuera muy bueno, lográndose ventas rápidas y con muy buenos promedios, quizás hasta mejores que los del remate pasado”.

En cuanto a la vaquillona, indicó que ágilmente se colocó, al igual que los vientres preñados que si bien eran muy buenas las vacas en oferta, sobre todo en volumen y procedencias, se lograron buenas colocaciones.

Al finalizar se vendieron las piezas de cría, categoría que también se colocó muy bien con un promedio de 328 dólares.

De esta manera, resumió que la firma intervino en varias categorías, con el principio de dos liquidaciones que atrajeron al público comprador teniendo en cuenta que eran buenos ganados pero que también obtuvieron su premio en los precios, “el que compró, compró bien, porque realmente son ganados que no aparecen siempre”.

De esta manera los integrantes del escritorio quedaron muy conformes, agradeciendo al público que estuvo presente.

El escritorio está recibiendo consignaciones para el próximo remate de Pantalla Uruguay, donde continuará con la venta de las dos liquidaciones que comenzaron en este.

PROMEDIOS

Terneros menos 140 kg: 2,72, 2,54, 2,67

Terneros entre 140 y 180 kg: 2,45, 2,00, 2,31.

Terneros más 180 kg: 2,20, 1,88, 2,07.

Terneros: 2,72, 1,88, 2,25

Novillos 1 a 2 años: 2,00, 1,66, 1,79.

Novillos 2 a 3 años: 1,75, 1,63, 1,68.

Novillos más de 3 años: 1,60, 1,53, 1,56.

Vacas de invernada: 1,425, 1,16, 1,29.

Terneras hasta 140 kg: 2,66, 1,90, 2,30.

Terneras: 2,66, 1,515, 1,88

Terneros/as: 2,23, 1,85, 1,97

Vaquillonas sin serv. 1 a 2: 1,85, 1,52, 1,64.

Vaquillonas sin serv. 2 a 3: 1,60, 1,35, 1,49.

Vaquillonas preñadas: 645, 560, 587.

Vacas preñadas: 642, 500, 596.

Vientres entorados: 465

Piezas de cría: 351, 310, 328