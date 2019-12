Desde la Rural del Prado se realizó ayer el último remate del año de Pantalla Uruguay, lográndose la dispersión del 90% del total ofertado.

Carlos Martín Correa, integrante de la firma Bertsch, Correa & San Román, analizó el evento indicando que “teníamos ciertas dudas, porque si bien el mercado se había moderado también veíamos que la fluidez en los negocios particulares de la semana y de la anterior se estaban sucediendo, pero claramente vimos un buen remate, quizás con cierta moderación respecto al remate anterior en algunas categorías lógicas como la vacas de invernar que está directamente influenciada por el ganado gordo y hoy erráticamente no sabemos bien dónde estamos situados, entendemos que debe estar en 3,70-3,80 y si es así, bienvenido, es un precio que siempre anhelamos”. Explicó que “si hacemos un paréntesis y sacamos la primavera o parte del invierno, anteriormente queríamos que estos precios estuvieran, lo mismo que el novillo que hoy está en 4- 4,10, por ahí hicimos mejores valores en meses anteriores, pero esta es la realidad y es buena”.

Correa sostuvo que básicamente en eso se sustentó el desarrollo de este evento, con una venta ágil, “en algún momento vimos la falta de agilidad por la cautela en la vaca de invernar sobre todo, pero las demás categorías, rápidamente se fue colocando”.

Agregó que los promedios fueron muy buenos, algún centavo se ajustó a la baja respecto al remate anterior en algunas categorías, pero en un muy buen transcurrir. “Vimos la demanda muy activa, nosotros en particular vendimos muy bien los ganados que teníamos que, si bien lo merecían, tuvimos dentro de los valores de punta de este evento en cuanto a varias categorías”.

Cabe destacar que la firma logró los precios máximos en novillos de 1 a 2 años (U$S 2,31), novillos de 2 a 3 años (U$S 2,08) , vacas preñadas (U$S 760), y piezas de cría (U$S 492).

El escritorio vendió prácticamente la totalidad de la oferta presentada, excepto un lote de vacas de invernar que tenía ciertas pretensiones de precio.

AGRADECIDOS

En nombre del escritorio agradeció la confianza que les brindan los clientes que les permiten participar con porcentajes importantes en los remates de Pantalla Uruguay y a los compradores “que siempre nos han apoyado”, logrando buenos resultados en estos remates donde “lo importante es vender y si vendemos con buenos precios, mejor todavía como nos pasó y enmarcados en esta coyuntura que no es mala, pero es nueva”.

Correa manifestó que fue un buen año para Pantalla Uruguay, y deseó un feliz 2020 a todos, “fue un muy buen año ganadero en cuanto a lo comercial, agradecemos la confianza a la gente que nos apoya ya que sin ellos este éxito en la finalización de cada remate no sería posible y el volumen en que estamos comercializando, menos, de manera que reconocemos el gran apoyo que nos brindan para que tengamos un buen fin de 2019 como lo estamos teniendo”.

VALORES

Terneros entre 140 y 180 kg: 2.74, 2.40 y 2.51.

Terneros más 180 kg: 2.51, 2.02 y 2.27.

Terneros: 2.74, 2.02 y 2.33.

Novillos 1 a 2 años: 2.31, 1.95 y 2.17.

Novillos 2 a 3 años: 2.08, 2.00 y 2.05.

Vacas de invernada: 1.865, 1.60 y 1.73.

Terneras menos 140 kg: 2.58.

Terneras: 2.58, 2.00 y 2.22.

Terneros y terneras: 2.35, 2.05 y 2.20.

Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años: 2.15, 2.00 y 2.07.

Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años: 2.04.

Vacas preñadas: 760, 720 y 742.

Vientres entorados: 728, 520 y 624.

Piezas de cría: 492, 400 y 451.

LANARES

Capones: 61; ovejas: 56; ovejas con cría al pie: 61.

REMATE EN ENERO

El escritorio estará trabajando desde los próximos días para el primer remate del año de Pantalla Uruguay que se realizará a fines del mes de enero.