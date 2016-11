En la Rural del Prado, con transmisión en vivo por Tv Cable e Internet, se cumplió ayer la primera jornada del 174º remate de Pantalla Uruguay y 36ª edición de la Ganadera Hereford que culmina hoy.

La firma Bertsch, Correa & San Román participó ayer con varios lotes de vacunos que vendió prácticamente en su totalidad. Carlos Martín Correa, integrante del escritorio Correa & San Román, analizó que el remate de ayer fue

bueno, con moderación en el comienzo con la venta de los terneros, donde se notó cierta depresión, el promedio fue de 2,05 con diferencia entre la actuación de la exportación que estaba en 2,15 y más, y en la invernada tradicional que estaba por arriba de los 2 dólares pero con un poco más de cautela; “así comenzó, pero el porcentaje de ventas fue bueno, ya que todo aquel que se adaptó al nuevo mercado, logró vender y sin dudas fue transcurriendo el evento con fluidez hasta llegar a la categoría de novillos que también se vendió”, dijo a EL PUEBLO Correa, agregando que la venta de la categoría de novillos de 1 a 2 años fue quizás un poco más adecuada a lo que venía pasando en el mercado particular, con precios un poquito más tonificados que los terneros, también los novillos de 2 a 3 con un algún ajuste pero vendiéndose un gran porcentaje.

En cuanto a la vaca de invernar, Correa destacó que hubo mucho interés y se lograron muy buenos precios, el mercado se mostró firme para esta categoría donde había varios lotes.

HOY BUENOS LOTES

DE GANADOS

Para la firma Bertsch, Correa & San Román fue un buen remate, ya que vendió gran parte de la oferta, y la que no se vendió en primera instancia, luego fue colocada en forma directa al terminar el remate.

El consignatario resaltó que algún lote que no se logró comercializar, fue porque tenía ciertas aspiraciones, aunque tuvo varias ofertas que no contentaron al vendedor.

En cuanto a la jornada de hoy, manifestó que esperan realizar un buen remate, ya que los ganados siguen siendo buenos.

Hoy se ofrecerán las hembras, comenzando con ovinos a las 10 de la mañana, para continuar con terneras, vaquillonas, vacas preñadas, piezas de cría y toros al final.

“Esperamos sea un buen remate, tenemos buenos ganados sola marca, de manera que aquel que necesite vientres para reponer la cría o para invernar, hoy los puede obtener, en este mercado con cierta moderación puede lograr buenas compras”.

A nivel de todo el consorcio, indicó que lo importante en volumen son la gran cantidad de terneras, donde se destacan lotes muy buenos, entre ellos Angus, Hereford y Braford, consignados al escritorio, así como vaquillonas con muy buenas opciones y piezas de cría.

“Aquel que no tuvo oportunidad de comprar ayer la vaca de invernar por la intensidad que tuvo la venta de esta categoría, tendrá hoy con las piezas de cría, la oportunidad de adquirir lo que quiere porque a nivel de todo el consorcio hay una buena oferta en esta categoría”.

Los ganados consignados a Bertsch, Correa & San Román son de Salto, Artigas y Paysandú.

PROMEDIOS

Terneros menos 140 kg: 2,20, 2,20, 2,20

Terneros entre 140 y 180 kg:2,18, 1,85, 2,03

Terneros más 180 kg: 2,17, 1,85, 2,03

Terneros: 2,20, 1,85, 2,03

Novillos 1 a 2 años: 1,95, 1,45, 1,73

Novillos 2 a 3 años: 1,92: 1,41, 1,57

Novillos más de 3 años: 1,59, 1,40, 1,44

Terneros y nov. Holando: 1,49

Vacas de invernada: 1,26, 1,05, 1,20