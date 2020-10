Carlos Martín Correa

Los días miércoles y jueves, desde la Rural del Prado, con transmisión en vivo por Tv Cable e Internet, se realizó el remate mensual de Pantalla Uruguay donde la firma Bertsch, Correa & San Román estuvo participando con un volumen importante que comercializó en su totalidad.

«Lo vi muy bien, pero sin dudas ajustado a la realidad», dijo a EL PUEBLO Carlos Martín Correa en referencia a la moderación del ganado gordo y al clima que nos está jugando una mala pasada, o deja dudas al futuro y eso hizo que esas dos realidades incidieran en el mercado.

«Vimos el ternero moderado, pero hay que tener en cuenta que, hay mucha ternerada que está catalogada de esa forma, pero son animales que ya tienen un año, por lo que hay que ver el peso y eso hace al precio».

Explicó que el ternero liviano hizo 2.22, «no es un mal precio, estamos hablando de terneros hasta 140 kilos», y lo que sí bajó fue el ternero de más de 180 kilos que había muchos.

Correa dijo que fue más lenta la comercialización que el remate pasado que fue muy bueno, pero en este se notó un mercado firme, estabilizado. En lo que hace a los novillos, comentó que vio más demanda en los novillos de 1 a 2 años, menos cuando nos acercamos a los de más kilos porque incide claramente el ganado gordo en la moderación.

Por otra parte mencionó que las condiciones deberían haber incidido negativamente en la vaca de invernar, pero no fue así, «realmente fue una categoría muy bien vendida, ágilmente, fue la categoría que se destacó con un muy buen promedio de 1.46, prácticamente el mismo que el remate pasado que fue bueno también».

En lo que refiere a las demás categorías de hembras, indicó que «vimos el remate un poquito más cauteloso, quizás seleccionando los lotes, aunque en los ganados buenos venía el precio, fue muy bueno para los ganados buenos». Señaló que tal vez para los ganados que no tenían las condiciones, se deterioraba el precio, había un poquito más de lentitud en los comienzos».

En resumen, sostuvo que se logró una buena venta, tanto por el porcentaje alto de colocación como por haber podido realizar el remate en estas condiciones.

Particularmente la firma Bertsch, Correa & San Román vendió todos los lotes que tenía a su consignación ya que un lote que no se vendió a pasar por la pantalla, se vendió una vez finalizada la categoría.

De esta forma, indicó que quedaron conformes, «porque además teníamos buenos ganados, como los ganados preñados que hicieron 705 dólares, vaquillonas livianas preñadas que vendieron en 640 dólares, terneros y terneras cerca de 2.20, varios lotes de terneras que también fueron rápidamente adquiridas, salvo un lote de terneras livianas que tenían pretensiones por encima de lo que marcaba el remate, y ahí es donde nos quedó un debe».

«En general fue un buen remate, donde los lotes que se adaptaban a la realidad rápidamente fueron colocados, por lo que estamos agradecidos a los que nos consignaron porque son buenos ganados y obtuvieron su buen precio».

«Estamos esperando el próximo remate de Pantalla Uruguay, con buenas consignaciones comprometidas», aseguró Correa.