Ganados que no aparecen todos los días…

Tenemos una muy buena oferta, excepcional de ganados del norte, del tipo de ganado que no suele aparecer todos días, sino precisamente en momentos como estos, expresó Carlos Martín Correa, ejecutivo de la firma Bertsch, Correa y San Roman al comentar la oferta que habrá de presentar el escritorio en Pantalla Uruguay que habrá de comenzar hoy.

Entrando en detalle, el entrevistado expresó que se trata de “muy buenos lotes de novillos excepcionales, destacados, novillos de sola marca, de reconocidas firmas del norte. También llamamos la atención porque hay lotes importantes en vacas de invernar. Participamos en todas las categorías, porque el miércoles 28 en que se venderán las hembras también participamos con lotes de terneras y vaquillonas, lotes de vacas preñadas también sola marca de reconocidas procedencia y piezas de cría que conforman una oferta importantísima en cuanto a calidad de los ganados y creo que estamos en muy buenas condiciones para ofertar a aquel que pueda comprar ganados excelente con un mercado que está amoldado en relación a valores y de ganados que nunca aparecen, que es muy difícil que alguien se desprenda de ellos por su calidad.

Sin duda -añadió Correa – alguna duda hay con respecto al clima, pero quien pueda comprar hoy puede hacer un muy buen negocio, si bien hay alguna duda con respecto al clima entendemos que se va a normalizar ya vemos que hay algunas lluvias alrededor, esperemos que les toque a todos, que ya está impuesta la normalización del clima, con las lluvias como las ocurridas ayer (por el domingo último), así que es un buen momento para adquirir estos ganados.

- Un momento especial para la venta de los ganados, con una sequía en ciernes, que algunos esperan que no sea tal, que no llegue a pronunciarse y otros toman previsiones, aumentando la oferta, para bajar sus dotaciones…

– Yo creo que precisamente por eso aparecen estos animales. Hay gente que está previendo lo que podría llegar a pasar y eso hace que salgan a la venta estos lotes que habitualmente no se ven. Creo que es un un buen momento para adquirir estos ganados porque hay pronósticos claros de nromalización del aspecto climático, Por eso entendemos que aquel que pueda comprar en un mercado que está moderado, cuando en los meses de diciembre y febrero, sabemos bien que el remate de Pantalla Uruguay hace una apreciación de los valores, estos remates siempre son indicadores de valores en alza. Hoy quizás la situación no nos esté dando estos indicadores. Tampoco había la posibilidad de compra en estos momentos, como la hay ahora y creo que ahora es posible hacerlo, las lluvias se están dando aunque erráticamente, pero se están dando. Hoy sabemos que está lloviendo en Artigas y en algunas otras partes, con 50 milímetros en algún lugar, 40 en otros, esperemos que comience a llover en forma general que es lo que estamos esperando para normalizar toda la actividad.

¿Llevan lanares?

En el remate del consorcio hay lanares. El remate empieza con lanares aunque nosotros en particular no llevamos lanares en esta oportunidad.

La hora de comienzo está fijada para las 10 de la mañana (hoy martes), son aproximadamente 10.000 reses que se van a vender . Hoy martes 27 todo lo que es reposición de invernada, machos y vacas de invernar y el día 28 como siempre van a ir dos dientes hasta piezas de cría.

Llamamos la atención porque vamos a ir no sólo con buenos ganados del norte, sino también del centro y noreste del país, así que vamos a estar en permanente contacto con los posibles compradores y a la orden por cualquier cosa, agregó Carlos Martín Correa.