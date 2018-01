Es un hecho que merece destacarse siempre, máxime en estos tiempos de cierto desprestigio del libro y de la palabra escrita en general. Nos referimos a la creación de una biblioteca. Esta vez, la iniciativa es de la Clínica Radiológica Germán Amorim, que en un sector de su hall de espera (Sanatorio Uruguay) ha creado una especie de «rincón de lectura» que cuenta al momento con unos treinta volúmenes y que seguramente se irá incrementando poco a poco.

«Creamos esta Biblioteca esperando que disfrutes de la lectura de sus libros. Para acceder a uno de ellos, deberás traernos otro, así la mantenemos actualizada entre todos. ¡Gracias por tu participación!», tal lo que se lee en el cartel allí ubicado.

Sólo nos resta aplaudir la idea, esperar que sea imitada por otros y desearles un feliz crecimiento.

OTROS APUNTES

Premios del Nox Film Fest: El pasado fin de semana concluyó el Nox Film Fest, festival de cine de fantasía y terror que, ya en su tercera edición, se desarrolló en Parque Solari incluyendo actividades anexas en el Chalet Las Nubes. Los filmes exhibidos participaron además de un concurso. Había por lo tanto un jurado, este año encabezado por Edna Campos, además de que el público asistente podía votar. El resultado fue el siguiente: Mejor Película (Best Feature Film): «Aterrados», de Demián Rugna, Argentina. Mejor Corto (Best Short Film): «Hay algo en la oscuridad», de Fran Casanova, España. «Es un placer terrorífico anunciar los premios del público del #noxfilmfest 2018. Felicitaciones a los ganadores y al equipo de voluntarios que contaron los votos con todo y el mal tiempo», escribió en su cuenta de Facebook Salomón Reyes, director general del evento.

Murió Claudio Paolillo: Este viernes falleció el periodista Claudio Paolillo, de destacada trayectoria tanto en el periodismo como en la docencia. Trabajó en varios medios de prensa desde sus inicios en el diario El Día (año 1978) hasta llegar a ser Editor General de Búsqueda. Fue catedrático en la Universidad ORT. Vale mencionar, entre las múltiples distinciones recibidas, la beca «Eisenhower Fellow», en 1998, que le permitió investigar la situación de los medios de comunicación en los Estados Unidos frente al surgimiento de las nuevas tecnologías y de Internet. Paolillo publicó dos libros: «Con los días contados», que trata sobre la crisis bancaria de 2002 durante el gobierno de Jorge Batlle, y «La cacería del caballero», sobre la investigación a Juan Peirano Basso. Respecto a «Con los días contados» dijo el escritor Ramiro Sanchiz: «Es un libro magníficamente bien escrito, inteligente y lúcido».

Nos escribe Américo Gaudín

¿Por qué se van los artistas salteños? Esta pregunta bien podría haber sido el título de la carta que nos hiciera llegar hace algunos días Américo Gaudín. Surge la misma a raíz de que en diciembre publicamos en esta página de EL PUEBLO una nota en la que a propósito de la muerte del pintor Bolívar Gaudín (hermano de Américo) en Francia, donde residía, planteábamos la «curiosidad» de por qué nuestros grandes artistas, en su inmensa mayoría, terminan yéndose de Salto.

En la carta, Américo detalla su propia trayectoria personal en el quehacer cultural de Salto (como integrante de grupos de teatro, recitador, poeta, músico, etc.) para luego agregar que «todos los años se realizan eventos sobre la patria y las tradiciones, homenajes a Lima, Aquilino y Marosa, nunca recibí una invitación, es más, la Asociación de músicos descubrió un busto de Aquilino ignorándome», siendo que fue, sostiene, «el primero que le cantó a Aquilino la canción que Marcos Velásquez compuso en mi casa en 1969…». Añade en la carta que «la Junta Departamental me entregó un reconocimiento entre el montón que no guarda relación con la ética que se supone debe guardar una institución como tal». Y entonces concluye: «puede deducirse una respuesta a su inquisición ¿por qué se van?».