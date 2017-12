Nombraron al referente de Alianza presidente de la Convención y Albisu sale a la calle

El líder del sector Aire Fresco del Partido Nacional en el departamento de Salto, Carlos Albisu, viajó en las últimas horas a la ciudad de Artigas con el fin de participar de la incorporación del intendente de aquel departamento, Pablo Caram, al sector Todos Hacia Adelante, que lidera el senador Luis Lacalle Pou.

Se trata de una nueva adhesión al sector político del futuro candidato a ser presidenciable de la colectividad nacionalista en 2019, que generó un fuerte golpe en la interna, porque junto a Caram, varios intendentes más de distintos departamentos del país, que pertenecían al sector Alianza Nacional, que lidera Jorge Larrañaga, han decidido conformar un nuevo espacio político dentro del nacionalismo, con el fin de encontrar un candidato que pueda marca la diferencia con el escenario político actual.

Entre tanto, Albisu terminó esta semana que pasó, una etapa dentro de su partido político como conductor interno del mismo hacia la unidad, luego del divisionismo que se vivió en los últimos años y que tuvo como protagonistas del debate político en Salto al Frente Amplio y al Partido Colorado.

Pero tras las elecciones del 2015 y ante un nuevo escenario político en el departamento, los blancos buscaron afianzarse y alcanzar un nuevo reposicionamiento electoral, donde la intención es competir firmemente por lograr el sillón municipal.

Para ello promueven la figura de Carlos Albisu, como nueva imagen política, quien luego de haber sido dos años el presidente de los blancos a nivel local, comenzará a trabajar desde el mes de enero en proyectar e intensificar su campaña política.

Luego de que Albisu dejara la presidencia del Partido Nacional en manos de Luis Alberto Avellanal, los blancos nombraron al exdiputado y dirigente de Alianza Nacional en Salto, Rodrigo Goñi, (actual director de la Corporación Nacional para el Desarrollo) como presidente de la Convención Departamental de esa colectividad política, lo que determinó una señal de unidad y de fortalecimiento interno que genera un diferencial con el resto de los partidos políticos que compiten por el gobierno.

Actualmente en el Frente Amplio se están viviendo los mayores divisionismos de su historia, con el alejamiento de varios dirigentes dentro de la coalición de izquierdas que enfrentan las posiciones de los órganos de decisión.

Mientras que hacia el Partido Colorado, a nivel departamental, la mayoría se encuentra alineado a la figura de Germán Coutinho, no dando lugar a la existencia y fortalecimiento de otros sectores ni dirigentes con proyección política en el departamento.

En ese aspecto, el Partido Nacional ha logrado pararse de una manera distinta, después de haber sufrido su mayor derrota histórica en el departamento, cuando en el 2015 tuvo una participación que los excluyó de la discusión política del momento.

Pero los mismos sienten que el escenario cambió, en el Frente Amplio no hay una posición clara aunque sí un encolumnamiento detrás de la figura del intendente en muchos casos y en otros al menos un reconocimiento que es la opción que por ahora tiene la izquierda para permanecer en el gobierno y en el Partido Colorado, la intención es volver a entrar en la discusión a fuerza de ilusión y rivalidad con el actual gobierno departamental.

Por ahora el escenario no está definido, falta un tiempo, pero la tendencia empieza a definirse y tiene a un nuevo jugador entre los protagonistas que está logrando romper una bipolaridad de muchos años, como es Albisu con el Partido Nacional, ya que detrás tiene figuras jóvenes y gente que está trabajando para promoverse como alternativa de gobierno.

Ahora para mantener a estas figuras jugando ese partido será necesario fortalecer la estructura partidaria en tiempos donde se han generado espacios de ponderación a los personalismos y no a los grupos ni a los partidos.

Por eso, para el Partido Nacional que juega en su interna poniendo por delante los sectores y a la institución partidaria, será un doble desafío ganar el liderazgo en la discusión departamental, pese a lo cual, no está tan lejos.