Se está realizando en nuestra ciudad un curso de BOCHAS a nivel internacional y que es organizado por la Confederación Panamericana de este deporte.

Fue el pasado domingo 1º del corriente, cuando en Plaza de Deportes un grupo de bochófilos argentinos, se dio cita allí para hacer demostraciones de las nuevas reglas y modalidades que hoy se tienen en las Bochas.

Allí estuvo EL PUEBLO y luego de varios minutos de observar el trabajo de los argentinos, el Profesor César Panizza nos acercó a JOSÉ GASPARI uno de los técnicos de la vecina orilla que en su trayectoria dirigió a varios juveniles que en su momento fueron campeones del mundo a nivel individual, por parejas o en tríos.

ESO ERA ANTES

¿Siempre se dijo que las Bochas era un deporte para viejos jubilados, hoy no es tan así?.

“Y eso se podía pensar 40 años antes, hoy las bochas están tomando un auge que puede sorprender a muchos. Hasta las damas tienen sus torneos y en Argentina tenemos hasta una campeona mundial que el próximo fin de semana va a estar aquí en Salto, en el curso brindando una charla y también vendrá a la Plaza a hacer una demostración”

¿Le cuento algo?

Hace varios años, visitando la sede de Velez Sarfield en la zona de Liniers vimos una dama practicando este deporte con tres mayores que parecía le explicaban como se debía hacer este o aquel tiro. Nos llamó poderosamente la atención y a nuestro regreso a Salto lo comentamos con gente de la Liga de Bochas y recibimos como respuesta lo siguiente.

“Ya va a llegar el momento en que las damas de nuestro medio entren a jugar en partidos mixtos, estamos trabajando para eso”

¿Como encontró el nivel de las bochas en nuestra ciudad?

“Ver algún encuentro aquí en Salto me fue imposible. Estuvimos siempre pendientes del curso y poco más. Pero si me informé, leí diarios, hablé con gente que está en esto y creo que van por buen camino. El querer trabajar con la juventud, generalmente los chicos que están en edad de estudios secundarios, es muy importante y a la larga va a dar sus frutos”.

¿Podemos esperar que algún día las bochas sea un deporte olímpico?

“Será lo máximo para las bochas. Por ahora la Confederación ha hecho algunos intentos, pero no hay nada en concreto, pero creo y tengo confianza de que algún día estaremos en los Juegos Olímpicos”.

¿Vieron los encuentros de la selección de fútbol de Argentina?

“Los vimos en un comercio aquí frente a esta Plaza de Deportes y sufrimos la eliminación. Ocurre que todos tenemos nuestro corazón pendiente de la “albiceleste”.