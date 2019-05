La selección uruguaya juvenil se llevó de Lublin su segunda victoria del Mundial sub-20. El 2-0 ante Honduras suma en la tabla y en tranquilidad, ya que prácticamente significó sellar el pasaje a octavos de final, aunque no dejó demasiado desde el juego. El conjunto catracho, que había debutado cayendo 5-0 ante Nueva Zelanda, se plantó mejor que en su estreno y fue un duro escollo hasta casi el último minuto. El equipo dirigido por Gustavo Ferreyra fue el dominador del partido desde el inicio, pero le costó trasladarlo al marcador. El primer gol del partido llegó a través de una pelota parada. Sebastián Cáceres cabeceó la pelota al centro del área chica y Nicolás Acevedo la empujó al arco. El triunfo de La Celeste nunca estuvo en peligro porque la pelota siempre estuvo en poder del equipo sudamericano, que definió el encuentro sobre el final con una buena definición de Nicolás Schiappacasse. Uruguay se asegurará la clasificación a la próxima fase del certamen en caso de que Nueva Zelanda no pierda ante Noruega. De cualquier manera, cerrará el Grupo C enfrentando a los oceánicos el próximo jueves 30 de mayo.