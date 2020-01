Sao Paulo, 17 ene (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se vio obligado a destituir este viernes a su secretario nacional de Cultura, Roberto Alvim, después de que este emulara al ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels en un video, lo que despertó la ira entre políticos, artistas e instituciones del país.

El despido de Alvim se produce tan solo dos meses después de que asumiera la Secretaría Especial de Cultura del Gobierno, entidad que ha sustituido al extinto Ministerio de Cultura desde que Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, asumiera la Presidencia el 1 de enero de 2019.

Bolsonaro, en el comunicado en que anunció la destitución, afirmó que Alvim protagonizó un «pronunciamiento infeliz» y consideró que su «permanencia» en el cargo se hizo «insostenible».

La decisión fue anunciada en medio de la ola de críticas y pedidos de renuncia recibidas a raíz de un video colgado en las cuentas oficiales de la Secretaría de Cultura y el que Alvim utiliza algunas referencias nazis y adjetivos y frases recurrentes en los discursos proferidos por Goebbels para promover la cultura alemana a mediados del siglo XX.

Así como hizo el ministro de Propaganda del régimen nazi de Adolf Hitler décadas antes, el secretario brasileño señaló en su mensaje que el arte en su país «de la próxima década será heroico» e «imperativo».

«El arte brasileño de la próxima década será heroico y será nacional. Será dotado de gran capacidad de implicación emocional y será igualmente imperativo, puesto que (estará) profundamente vinculado a las aspiraciones urgentes de nuestro pueblo, o entonces no será nada», señaló Alvim.

Además de algunas de las partes del pronunciamiento, el discurso también fue criticado por otros elementos que remiten a la propaganda nazi, como su estética, la apariencia del secretario, el vocabulario y la banda sonora elegida, pues al fondo se puede escuchar a la ópera «Lohengrin», del compositor Richard Wagner y una de las obras favoritas de Hitler.

Las reacciones no tardaron y diversos sectores de la sociedad brasileña, entre políticos, autoridades, magistrados e instituciones, condenaron públicamente el contenido de la publicación.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, exigió su remoción «urgente» del cargo, mientras que el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, pidió su destitución «inmediata».

El presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli, destacó que hay que «repudiar con toda vehemencia la inaceptable agresión que representa» la publicación del secretario.

En un primer momento, Alvim justificó que las similitudes de su vídeo al discurso de Goebbels se trataban de una «coincidencia retórica», pero posteriormente se disculpó públicamente por «el inmenso malestar causado» por el «lamentable episodio».

No obstante, el ahora exsecretario, un director de teatro y confieso ultraconservador, no escondió que su discurso fue «basado en un ideal nacionalista» anhelado para el arte brasileño.

Asimismo, poco antes de la publicación del polémico video la noche del jueves, el dramaturgo participó en una transmisión en las redes sociales al lado de Bolsonaro, donde defendió un «renacimiento de la cultura y del arte de Brasil».

«Estamos intentando crear un cine vinculado a nuestros valores y principios y alineado a esa idea del conservadurismo en el arte», destacó Alvim. En su corto periodo al frente de la Secretaría Especial de Cultura, Alvim se había propuesto a trabajar al lado de Bolsonaro para la implementación de unas políticas culturales que atendieran al interés de la «mayoría» de la población brasileña, considerada por el presidente brasileño como «conservadora y cristiana».

En ese sentido, las políticas culturales del Gobierno de Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército, han sido cuestionadas en diversas ocasiones a lo largo de su primer año en el poder.

El mandatario cumplió la promesa de extinguir el Ministerio de la Cultura -convertido ahora en Secretaría-, redujo sustancialmente los recursos del sector y se ha utilizado de la financiación pública para vetar las producciones culturales que no encajan en su visión ultraconservadora del mundo. EFE