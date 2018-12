“Un Salto a la vida”. Dentro de un clima festivo y un entorno espectacular, la fiesta fue completa

En definitiva estas son solo tres, de las virtudes con las cuales se podría describir al ídolo salteño Edinson Cavani. El tema es cuando lo decimos nosotros, los nacidos en esta tierra, porque lógicamente estamos orgullosos y felices que “Edi” haya nacido acá, pero la cosa se potencia cuando son otros, en este caso colegas de Edinson (cracks, e ídolos también por supuesto), varios de los que en su momento también estuvieron, y se destacaron futbolísticamente en Uruguay, y también en el exterior, dicen y resaltan las virtudes de Edinson. Por eso decimos, nosotros podemos colmar de elogios (siempre serán pocos, para graficar los que significa “Edi” para los salteños), pero todo se potencia cuando otra gente, la que en su momento también ha vivido (y vive) la realidad que hoy le toca vivir al crack salteño dice lo que dice, allí nos parece que todo lo que pensamos y opinamos de Edinson Cavani es todo tal cual, y quizá terminan siendo pocos los elogios, en relación a lo que realmente genera el ídolo para Salto y su gente, por eso lo del título.

DANIEL SILVEIRA

Los amigos de Edinson destacaron el evento, la grandeza y bondad del ídolo salteño

“Solo “Edi” puede generar esto…”

Sin dudas fue una de las frases, y opiniones más escuchadas en la tardecita – noche del pasado jueves en el estadio Dickinson, a la hora de que El Pueblo buscará la palabra de los ilustres visitantes, amigos de Edinson Cavani, y también grandes protagonistas del espectáculo, los que justo es decirlo y reiterar, nunca dudaron siquiera un segundo, al momento de ser convocados, y querer estar presentes en el evento solidario organizado por el ídolo salteño.

Jun Ramón Carrasco

El ex jugador, y actual entrenador Juan Ramón Carrasco fue el D.T del equipo “Los amigos de Cavani”, sin dudas otro de los que fue muy requerido por la prensa, y también por la gente. Un Carrasco muy diferente al que estamos acostumbrados a ver cada vez que aparece en los medios capitalinos. Nada que ver, amable, simpático, sonriente, entendiendo y sumándose a cada momento al fin específico, otro crack el hombre nacido en la localidad de Sarandí de Yí. Previo al inicio del partido principal, la charla del entrenador de la selección salteña Jorge Noboa, y Juan R. Carrasco, la que interrumpimos en su momento para conocer la opinión de J.R, el famoso creador del tan comentado “Tiki . Tiki”

Gracias por estar Juan Ramón, bienvenido otra vez a Salto

Gracias, aquí dialogando un poco con mi amigo Jorge Noboa, y muy contento de haber sido invitado por Edinson a formar parte de este muy lindo evento, disfrutando.

Vas dirigir a Cavani y sus amigos

Si, contento, con muchos de estos jugadores jugué al final de mi carrera, a varios también los he dirigido en su momento, pero al resto los conozco a todos.

Muy pocas veces se completa el Dickinson Juan Ramón, gracias por estar

Por nada, de ninguna manera, el agradecido soy yo, esto es una fiesta, y feliz de haber sido invitado por Cavani, el entorno fantástico, el fin específico me parece notable, solo “Edi” puede generar esto

Como jugará tu equipo, veremos el tiki – tiki

Con estos jugadores, y en otro momento de diría que sí, pero ahora no creo, hay varios que están con algún “kilito” de más (sonrisas), recién terminaron los pre competitivos y ya están cansados algunos (sonrisas), pero aquí lo importante es que la gente observe, y disfrute la calidad de estos jugadores, y yo contento de estar acá

Un mensaje para Salto Jun Ramón

Nada, muchas gracias por el cariño y el trato recibido por la gente, lógicamente a Edinson por la invitación, y vale por estas fechas desear lo mejor para todos en 2019

Gracias Juan

A ustedes, saludos a todo Salto

Lucas Sugo

“Los veía a través de la TV en el living de mi casa, hoy jugaré con ellos…”

¿Te pusiste los “cortos” Lucas, después vas a cantar ?

Gracias, si, y bueno esto es uno de los tantos “mimos” que me ha dado mi profesión, contento y feliz de estar acá, y poder aportar lo mío, disfrutar un rato en cancha junto a estos cracks, y después cerrar el evento cantando, contento y feliz.

¿Que linda fiesta verdad?

Sí, que te parece, son las cosas gratas que nos pasan, feliz de compartir esto con toda la gente de Salto, las cosas lindas, que reconfortan, que van más allá de lo deportivo, de lo musical, y que desde nuestro lugar podamos aportar nuero granito de arena para una causa tan noble, feliz.

¿Imaginaste alguna vez estar junto a estos fenómenos dentro de una cancha de fútbol

No, nuca, lo mío pasaba por verlos a través de la televisión, sentado en el living de mi casa, hoy tendré la chance de jugar un rato con ellos

¿A propósito, te dijo Juan R. Carrasco cuanto vas jugar?

Ese es el tema, pensaba jugar más tiempo, pero me dijo Juan (Carrasco) que lo mío serán 5 minutos…y nada mas

Disfrute también usted de la fiesta maestro

Muchas gracias, y gracias a Edinson por haberme invitado y dejarme ser parte de esto tan lindo, también a la gente de Salto por el cariño de siempre. Felicidades a todos,