El segundo título Regional fue para Braian Porto quién le ganó la pelea a David Añasco el pasado sábado 20 de octubre en la velada celebrada en Casa de los Deportes. Porto se adjudicó de esa manera el título Regional en la categoría medio pesado.

Hubieron combates de exhibición, fueron varios y buenos, con los protagonistas: Bruno Figueroa (Salto) vs Agustín Machado (Pdu), Nahuel González (Salto) vs Luis Viera (Pdu), Gimena Ferreira (Salto) vs Daniela Escudero (Mdeo.), Fabián Saucedo (Salto) vs Cristian Bravo (Salto).

LOS RESULTADOS

Cristian Luna (Mdeo.) vs Luis Do Santos (Pdú.) Ganó Luna.

Matías Pizarro (Salto) vs Federico Sisnandez (Salto). Empate.

Nahuel Morales (Salto) vs Mateo Portell (Mdeo.) Ganó Portell.

Jairo Núñez (Salto) vs Lhojan Olivera (Mdeo.) Ganó Nuñez.

Brian Domínguez (Salto) vs Brian Chagas (Pdu.) Empate.

Mario Furtado (Salto) vs Matías Castaño (Pdu.). Ganó Furtado.

Mario Suarez (Salto) vs David Martínez (Pdu.). Ganó Suárez.

Melody Escobal (Salto) vs Kiara Lagos (Mdeo.). Ganó Lagos.

Alejandro Severo (Salto) vs Santiago Nasif (Mdeo.). Ganó Nasif.

César Berriel (Salto) vs Milton Cardozo (Mdeo.). Empate.

Emiliano Rodríguez (Salto) vs Cristian Acosra (Pdu). Ganó Rodríguez.

Belén Robaina (Salto) vs Yhamila Cabrera (Mdeo.). Empate.

Jairo Albiso (Mdeo.) vs Juan Ilharregui (Pdu). Ganó Albiso.

Título Regional fue para Braian Porto

David Añasco (Salto) vs Braian Porto (Salto). Ganó Porto.

Por su parte el sábado a la noche el salteño Néstor “Bocha” Faccio perdió por puntos ante Higson en el combate a seis rounds celebrado en tierras canadienses. La velada se celebró en el Hamilton Convention Center, Faccio realizó una buena pelea pero en las tarjetas la victoria fue para Higson.