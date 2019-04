Gran velada esta noche en el club Salto Uruguay, la misma contará con cuatro combates entre uruguayos y argentinos, en donde destaca el enfrentamiento por el título Latino Ligero Plata de la CMB entre el uruguayo Eduardo “Verdugo” Abreu y el argentino Fernando “Trapo” Cancino.

Estará sobre el ring salteño, la boxeadora oriental Chris “Bombón Asesino” Namús quien se medirá ante la argentina Yamila “Maquinta” Reynoso.

Otro de los combates de la noche será el que protagonizarán Eduardo “Pesadilla” Estela y Rodrigo “Respeto” Martínez. Dentro de los otros combates

Las entradas siguen a la venta en Gimnasio Super Box (Salto Uruguay) y Agencias 9 y 10, y luego a la noche en la boletería albiceleste.

Las mismas tienen un costo de $ 300 la Platea, $ 400 al Ring Side, $ 500 el Ring Side primera y segunda fila. Vale señalar que la velada será emitida en directo por la señal VTV.

Habrá combates previos donde estarán peleando varios salteños ante rivales argentinos, los púgiles son: Mario Furtado, Mario Suárez y Marcelo Moreira.

TODA LA CARTELERA

Combate Principal. Categoría Ligero, 10 rounds. “Eduardo Javier Abreu (Montevideo, Uruguay, 30 años)“record: 9 (6) – 1 (1)“vs.“Fernando Daniel Cancino (Chaco, Argentina, 30 años)“record: 7 (3) – 4 (0) – 1“

Combates Complementarios.

Chris Namus (Montevideo, Uruguay. 31 años)“record: 24 (8) – 5 (1)“vs.“Yamila Esther Reynoso (Gral. Villegas, Bs. As., Argentina, 23 años) “record (con licencia FAB): 4(1) – 6(0) – 1. Actual campeona argentina Welter.“

Eduardo Estela (Montevideo, Uruguay. 29 años)“record: 8(4) – 0“vs.“Rodrigo Jonathan Martínez (Vicente López, Bs. As., Argentina, 27 años)“record: 5(1) – 6(0) – 3.“

Martín Severo (Uruguay) vs Fernando Miguel Romero (Argentina).