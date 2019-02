El próximo sábado 9 de febrero en club Salto Uruguay se realizará una gran velada de boxeo que contará con cuatro peleas profesionales, con un título Fedebol AMB (Asociación Mundial de Boxeo) en juego entre Maximiliano Gómez y Williams Céspedes, ambos de Argentina.

El boxeador salteño Rafael Sosa Pintos será protagonista en la pelea de semifondo, teniendo como contrincante a Carlos Jerez de Argentina, será una pelea a 8 rounds.

Las entradas tendrán un costo de $ 150, las anticipadas se podrán adquirir en Super Box. Con todos los combates:

Combates Preliminares Amateur

Mario Suárez vs. Emiliano Carballo

Mario Furtado vs. Juan López

David Añasco vs. Diego González

Belén Robaina vs. Yanina Lezcano (Exhibición).

Combates Profesionales

Andrés Viera (Uruguay) vs Gustavo Sánchez (Argentina)

Víctor Ramírez (Argentina) vs. Wilfredo Arce (Paraguay)

Rafael Sosa Pintos (Uruguay) vs Carlos Jerez (Argentina)

Maximiliano Gómez (Argentina) vs William Céspedes (Argentina).