Brasilia, 20 abr (EFE).- Brasil registró en las últimas 24 horas 113 nuevos decesos por el COVID-19, hasta alcanzar los 2.575 fallecimientos, mientras los casos confirmados ya llegan a 40.581, informó este lunes el Ministerio de Salud, que decidió ampliar hasta los 46 millones el número de test previstos para la población.

La nueva cifra de muertes causadas por el coronavirus supone una escalada de un 4,58 % en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Salud informó en un primer momento que el número de fallecidos en el último día era de 383, lo que hubiera supuesto un nueva máxima, pero minutos más tarde corrigió la estadística.

De acuerdo con el boletín divulgado por la cartera, el número de contagiados creció un 4,98 %, con 1.927 nuevos casos nuevos.

El estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil, continúa como la región con el mayor número de casos en todo el país, al reportar 1.037 muertes y 14.580 personas contagiadas; seguido de sigue Río de Janeiro, con 422 fallecidos y 4.899 casos.

Según el Ministerio de Salud, de los 40.581 casos, hay 8.318 personas hospitalizadas y la tasa de mortalidad por la enfermedad en el país se sitúa en el 6,3 %.

El despacho también indicó que de las personas fallecidas, 7 de cada 10 tenían más de 60 años y contaban con al menos un factor de riesgo, ya fuera una enfermedad cardíaca o pulmonar, o diabetes, y la mayoría eran hombres (60 %) y blancos (56,6 %). Desde la llegada del nuevo titular del Ministerio de Salud, Nelson Teich, el pasado viernes, los reportes sobre COVID-19 en el país son divulgados mediante boletines y no comentados en rueda de prensa como acostumbraba a hacer el anterior ministro, Luiz Henrique Mandetta.

En un vídeo divulgado por sus asesores, Teich informó que el Ministerio de Salud ampliará el número de test para COVID-19 de los 24 millones previstos inicialmente hasta los 46 millones, ya sea por medio de compras directas o donaciones.

No obstante, aclaró que realizar pruebas de diagnóstico «en masa» no significa hacérselas «a toda la población» del país suramericano, que es de unos 210 millones de habitantes.

«Corea del Sur, que es una referencia en test, hizo 10.000 pruebas por millón de personas. No estamos hablando de hacer test al país entero. Vamos a usar el test de forma que las personas que hagan la prueba reflejarán la población brasileña», expresó.

También dijo que la relajación de las medidas de confinamiento social se producirá de forma «progresiva, estructura y planeada», si bien la competencia para ello la tienen los gobernadores regionales y no el Gobierno central.

De hecho, el Gobierno de Sao Paulo anunció hoy la «reapertura gradual» de su economía una vez finalice, el próximo 10 de mayo, la cuarentena vigente en ese estado desde el pasado 24 de marzo. Asimismo, el ministro anunció la compra de 3.300 nuevos respiradores para pacientes graves.

Teich sustituyó el viernes pasado a Mandetta, quien fue despedido por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por diferencias sobre la gestión para enfrentar el coronavirus en el país.

Mientras el ahora exministro defendía las cuarentenas para evitar la propagación del virus, Bolsonaro alentaba a la población a salir a las calles a trabajar, para evitar que «Brasil parara» por culpa de una «gripecita».