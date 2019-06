Hoy inicia en el país norteño una nueva edición del torneo continental

En la jornada de hoy viernes, con el partido entre el local Brasil vs Bolivia a la hroa 21.30, estará quedando inaugurada una nueva edición de la Copa América de Selecciones organizada pro Conmebol. Sin dudas gran expectativa por ver en acción a todas las selecciones de América de Sur, más las invitadas en esta ocasión, las que a partir de hoy comenzarán la disputa de una nueva justa continental en varias sedes del país norteño, organizador en este 2019 del campeonato.

Como dato saliente, y destacado, debemos decir que nuestra selección “celeste” es la más la ganadora del certamen, ya que la selección de Uruguay logró levantar la copa de campeón en quince oportunidades.

Detalle de partidos

Viernes 14 de junio

Hora 21.30: BRASIL vs BOLIVIA

Sábado 15 de junio

Hora 16.00: VENEZUELA vs PERÚ

Hora 19.00: ARGENTINA vs C OLOMBIA

Domingo 16 de junio

Hora 16.00: PARAGUAY v s CATAR

Hora 19.00: URUGUAY vs ECUADOR

Lunes 17 de junio

Hora 20.00: JAPÓN vs CHILE