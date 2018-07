Mundial Rusia 2018

Brasil y Bélgica se miden este viernes en Kazán por los cuartos de final del Mundial de Rusia, un choque de favoritos por un lugar entre los cuatro mejores de la justa. Bégica pone a prueba a orillas del río Volga la fiabilidad de la Brasil de Tite, aferrado a un Neymar en estado de gracia y que no podrá contar mañana con uno de sus baluartes en el centro del campo, Casemiro, por acumulación de amonestaciones. Tite, sin embargo, tiene una baja significativa para el choque, ya que Casemiro, quien ante México vio su segunda amarilla del torneo, está sancionado. No tocará, no obstante, el esquema el seleccionador, que se limitará a cambiar pieza por pieza: Fernandinho ingresará por el jugador del Real Madrid.

LA BÉLGICA DE HOY- Enfrente estará Bélgica y su “generación de oro”. La de los Lukaku, Courtois, De Bruyne, Vertonghen, Alderweireld y Hazard, entre otros, que, por fin, está dando muestras en un Mundial de todo su potencial. El equipo más goleador del torneo (12 tantos, cuatro de ellos llevan el sello de Lukaku) llega a cuartos después de sufrir un susto en la ronda previa ante Japón. Del 0-2 de los nipones al 3-2 final gracias a un gol de Chadli en el minuto 93. Este último apunta a titular en el carril izquierdo en lugar de un Carrasco que ha mostrado lagunas en esta Copa del Mundo, mientras que Fellaini podría ocupar el lugar de Mertens.

Brasil reinando en las apuestas

Por primera vez desde que comenzó la Copa del Mundo Uruguay no es favorito a ganar su partido. Tras haberlo sido por amplio margen en sus tres encuentros de la fase de grupos y con una leve ventaja en octavos de final ante Portugal, enfrentará este viernes a la selección que marcha segunda en la carrera al título de las apuestas. Francia otorga un dividendo que oscila entre 2.00 y 2.05 por ganarle a Uruguay y entre 4.50 y 4.60 por perder. El empate paga entre 3.00 y 3.10 según las consultas realizadas a BWin, Bet365 y William Hill, tres de los más prestigiosos sitios de apuestas.

Aquella última vez

El último encuentro en un Mundial entre brasileños (que han sido eliminados en los últimos tres campeonatos por un equipo europeo: Francia en 2006, Holanda en 2010 y Alemania en 2014) y belgas data de 2002, en Corea y Japón, con victoria de los sudamericanos por 2-0 gracias a los goles de Rivaldo y Ronaldo.

A LA ACCIÓN

BRASIL: ALISSON; FAGNER, MIRANDA, THIAGO SILVA, MARCELO; FERNANDINHO, PAULINHO; WILLIAN, NEYMAR, COUTINHO; Y GABRIEL JESÚS. DT: TITE

Bélgica: Courtois; Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Meunier, Witsel, De Bruyne, Fellaini, Chadli; Hazard; y Lukaku. DT: Roberto Martínez

Árbitro: Milorad Mazic (SRB)

Estadio: Kazán Arena (Kazán)

Hora: 15:00 de Uruguay.