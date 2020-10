Copa Mundial de Turismos

No fue el fin de semana que Santiago Urrutia esperaba en esta tercera fecha de la Copa Mundial de Turismos (FIA WTCR) que se desarrolló en el autódromo Slovakia Ring, cercano a la ciudad de Bratislava. Sabía que tenía un gran desafío por delante, al enfrentarse a un circuito que no conocía y en el que se disputaron tres carreras este domingo, pero de todas maneras se ilusionaba con concretar una positiva gestión para poder sumar buenos puntos, aun sabiendo que los autos del equipo Cyan Link & Co eran los más pesados de la fecha, por las muy especiales penalizaciones que impone el reglamento de la categoría, con la finalidad de emparejar el rendimiento de los participantes. La primera carrera se disputó sobre una pista mojada y resbaladiza, por lo que la mayoría de los pilotos decidieron utilizar una combinación mixta de neumáticos, con gomas para piso seco adelante y gomas para pista húmeda atrás. Santi largó desde el décimo lugar y si bien llegó a ubicarse séptimo, se le complicó el ritmo en carrera, terminando en el puesto 15. En la segunda competencia el uruguayo largó tercero. En una largada entreverada, luego de un toque con Jean-Karl Vernay, se salió de la pista, cayendo al puesto 17. La tercera carrera tuvo al coloniense partiendo desde el octavo cajón de la grilla. En el inicio, Santi logró superar un toque con Gabriele Tarquini y luego se manejó criteriosamente a lo largo de la competencia, para terminar en la octava posición, con Nicky Catsburg logrando su primer triunfo.