Para aliviar la situación financiera de sus clientes del sector arrocero, el Banco República (BROU) habilitó la posibilidad de que esos productores puedan reestructurar préstamos con la institución en hasta cuatro años, informó el banco estatal este viernes a través de un comunicado.

La medida incluye las amortizaciones de créditos a mediano y largo plazo vencidas y a vencer en 2018, y los eventuales saldos impagos de los créditos para cultivos correspondientes a la zafra 2017/18.

El BROU ya había aprobado hace dos semanas una plan de reestructura de pasivos para los agricultores y también aprobado líneas especiales de apoyo para los tamberos y gganaderos

Además, los clientes del arroz tendrán la posibilidad de acceder a nuevo financiamiento para emprender el próximo ciclo productivo. La capacidad de endeudamiento (plafond) podrá incrementarse en hasta un máximo de U$S 30.000.

Los nuevos créditos estarán disponibles en julio, de forma tal que puedan destinarse a la correcta preparación de las chacras para la zafra 2018/19.

Las solicitudes se estudiarán caso a caso. Cuando el plafond no supere los US$ 600.000, el planteamiento se analizará, como medida extraordinaria, a nivel de gerencia de negocios, lo que agilizará los tiempos de respuesta, informó el banco. Las otras solicitudes serán consideradas en los órganos de decisión que corresponda según el nivel de riesgo. El BROU cuenta con alrededor de 200 clientes en el sector arrocero. Entre reperfilamientos y nuevos créditos, el monto asociado a esta medida podría ascender a unos U$S 60 millones, según el BROU.

Requisitos para acceder al beneficio

El BROU informó que será imprescindible que los clientes arroceros se presenten en el correr de los meses de mayo y junio, solicitando analizar su situación y presentando un flujo de fondos que justifique las necesidades financieras, la capacidad de pago de la nueva estructura de financiamiento y la intención de siembra. Esta información será analizada por los cuerpos técnicos del banco estatal.

En caso de tener endeudamiento con el resto del sistema financiero, deberán presentar información detallada de los préstamos y sus respectivas condiciones de financiamiento.

Asimismo, se exigirá compromiso por escrito de mantener la actividad arrocera y realizar el financiamiento de cultivos con el BROU. Para ello, se requerirá, como es de práctica, la garantía prendaria del área financiada y los seguros básicos. Adicionalmente podrá exigirse la cesión de créditos de contratos de compra venta del grano y toda otra cobertura acorde a la situación particular del productor. Por otra parte, se pedirá un informe sobre cosecha, intención de siembra y justificación de financiamiento solicitado.

Los clientes, además, deberán comprometerse a realizar un abatimiento extraordinario para el reperfilamiento que se concede, en caso que los resultados de su actividad sean superiores a los proyecciones que se consideraron para conceder esta asistencia, ante realización de activos que están destinados a la actividad o ante la percepción de otros ingresos extraordinarios, según el BROU.

