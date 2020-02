En el local de la Exposición Feria de Paysandú con ventas a cargo del escritorio Ruben F. Cánepa, se realizó ayer el primer remate anual de los Merilin de cabaña El Trébol de Martín Salto Stéfani, ante un buen marco de público, con buena demanda y ventas totales.

“Realmente me sorprendió la calidad del Merilin de la cabaña sanducera”, manifestó el rematador Francisco Cánepa tras las ventas agregando que la oferta estaba muy bien presentada, “llamó la atención el tamaño del Merilin, hacía años que no veía ovejas con semejante tamaño y con una lana tan fina”. Cánepa dijo que es una raza a tener muy en cuenta porque realmente es doble propósito; carne y lana.

VALORES

El comienzo fue con mucha firmeza por los vientres, comercializándose en su totalidad. Las ovejas PI se pagaron entre 125 y 100 dólares, promedio U$S 117; borregas PI entre 130 y 105, promedio U$S 122; ovejas generales entre 82 y 75, promedio U$S 77; borregas U$S 85 y corderas U$S 75.

Respecto a los machos, se vendieron carneros entre 550 y 360, promedio U$S 425. Cánepa comentó que “había más interesados al principio del remate, y que no operaron porque evidentemente el precio superó las expectativas que tenían, ya que la mercadería estaba excepcional”.

“Para ser un primer remate, hubo buen marco de público presente, fluidez en las ventas, de manera que es un remate que con el tiempo se va a implantar porque era muy buena la mercadería”, concluyó el rematador agregando que quedaron conformes tanto a nivel del escritorio como de la cabaña.