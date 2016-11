Acompañado de un gran marco de público en el local Itacumbú, el escritorio Daniel Medina concretó ayer un nuevo remate conjunto.

Como es tradicional en este evento, se venden reproductores Corriedale de Santa Elena de Palma Sola, así como de la raza Ideal de cabaña Los Paraísos de Roberto da Costa Porto, además de reproductores Texel de Don Homero,

Merino Dohne de El Rodeo, Hereford de Ñu Porá, Angus de El Tereré, Braford de El Tigre y Normando de Santa Elena de Palma Sola.

Al finalizar las ventas que fueron conducidas por Francisco Cánepa, del escritorio Ruben F. Cánepa, Daniel Medina dialogó con EL PUEBLO expresando su conformidad porque tanto clientes, como amigos y gente de la zona acompañaron este evento. “Para el momento, nos sorprendimos, porque hicimos una muy buena venta en cuanto a carneros, tanto Corriedale como Ideal que se vendieron en su totalidad, al igual que los Texel, y si bien hubo alguna dificultad con los Dohne, quedamos muy conformes con lo que fueron las ventas de carneros”.

Medina agregó que gran parte de los toros ofertados se vendieron, y a precios acordes a lo que pretendían los vendedores. Indicó que se vendió parte de los Polled Hereford, y prácticamente todos los Aberdeen Angus.

En cuanto a lanares para el campo, se vendió la totalidad con mucho interés por parte de los compradores.

El ganado para el campo se vendió con cierta dificultad en algunas categorías, como fueron los lotes de novillos que, si bien tuvieron oferta, no eran acordes a lo que pretendía el vendedor, y así sucedió también con algunos lotes de vaquillonas.

Inmediatamente terminado el remate, había consulta por estos lotes que “se estaban conversando”.

Medina destacó que la oferta anunciada en la previa, estuvo en el local, eran muy buenos ganados. “Agradecemos a las cabañas que confían en nosotros, al Banco República que nos apoya, al público, así como a los medios de prensa”.

Hubo compradores de Salto, Artigas y de la zona.

RAÚL GONÇALVES

Por su parte Raúl Gonçalves, integrante de Santa Elena de Palma Sola, se mostró muy contento con el resultado, explicó que en Itacumbú termina la zafra para la cabaña, que comenzó en Rivera,y continuó luego en Salto y Artigas.

“Agradecemos a los amigos, clientes que siempre nos acompañan, vendimos Corriedale, es noviembre, es muy temprano, pero se vendió toda la carnerada y las ovejas, creo que compradores y vendedores hicimos lindos negocios”.

Gonçalves agradeció especialmente al personal de la estancia ya que “sin ellos, no podríamos lograr la culminación del año acá”.

Además saludó a su padre “Chechín”, que no puedo estar presente ayer, “pero este logro también es de él”.

El integrante de la cabaña dijo que es lindo estar respaldado con tanta gente que se hizo presente en el local, clientes que se repiten y otros nuevos, y agregó que mucha gente no concurrió debido al muy mal estado de los caminos.

Indicó que los precios fueron acordes ya que es muy temprano, y vender todo es el fin de todo cabañero.