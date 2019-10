En Artigas remataron Roberto Bertsch y Correa & San Román

Un muy buen remate, con 100% de ventas, agilidad, rápida colocación y muy buenos valores, realizaron ayer las cabañas San Carlos (Red Brangus) y La Magdalena (Angus y Brangus), con ventas a cargo de Roberto Bertsch y Correa & San Román en el local Chiflero – Artigas.

MUY BUEN REMATE

Diego Otegui, integrante de La Magdalena, indicó que fue muy buen remate, muy ágil, destacó que entre las dos cabañas se vendieron 70 toros; “toda la oferta que vino se vendió todo en una hora y poco, nosotros trajimos 31 toros Angus y 9 Brangus que se vendieron bien, muy ágil”.

Comentó que para ser el primer remate, “preferimos quedar para último, para no interceder en la fecha de nadie que ya tiene la fecha tomada de hace años”. Resaltó que la oferta estaba muy linda y fue “lo que llevó a lograr los precios y el ritmo de ventas que tuvimos”.

Otegui dijo que para los productos de La Magdalena hubo compradores que esperaron este remate, ya que no pudieron comprar en el remate de la cabaña en Valentín el pasado viernes 11 de octubre, y como todo remate nuevo, también hubo compradores de la zona.

Otegui consideró que si hubieran llevado más toros, se hubieran vendido sin problemas.

En cuanto a la venta de la raza Brangus, comentó que debe haber pocos remates con 40 toros Brangus que se vendan, era un volumen importante y se vendieron bien, muy ágil, por lo cual “eso es lo más importante”, indicó.

“Cuando uno comienza con estas cosas, no es pensando en un año”, dijo al ser consultado sobre la continuación de este evento. Agregó que como en todo, hay cosas para mejorar, “pero creemos firmemente que el año que viene vamos a estar acá y somos convencidos de apoyar a la Agropecuaria de Artigas y seguir haciendo este remate en este local”.

BUEN AÑO PARA LA MAGDALENA

“Nos queda el martes 5 el remate de Yamayo en Tacuarembó, hasta ahora la zafra ha sido muy buena, con una avidez por toros muy fuerte y muy buenos valores, es un año muy bueno para La Magdalena”, concluyó.

SUPERÓ LAS EXPECTATIVAS

El martillero Martín San Román se mostró muy contento, analizó que fue un remate muy bueno de principio a fin, superando todas las expectativas. San Román agradeció a la familia Larrosa “por permitirnos integrar este remate, tanto a La Magdalena con sus toros y a nosotros como firma rematadora junto con Roberto Bertsch”. Además comentó que se presentó una muy buena torada por parte de San Carlos, “sin excesos, toros solamente a pasto, la gente ya los va conociendo, son toros que trabajan, que no se terminan y La Magdalena muy conocida desde hace años sobre todo en Angus, si bien en Red Brangus no hace tanto que está, pero va por un camino importante lo cual se reflejó en los valores en la pista”.

El rematador manifestó que lo importante es vender la totalidad de la oferta, pero lo que más les gustó fue la agilidad del remate, ya que en prácticamente ni bien entraban los toros, ya tenían oferta.

Si bien consideró que se logró un muy buen promedio, dijo que eso es lo último en importancia, “nos gusta vender todo en la pista y eso se logró”.

EXCELENTE EVALUACIÓN

Una excelente evaluación hizo Roberto Bertsch, principal del escritorio Roberto Bertsch, – firma que desde hace 7 años ya venía realizando el remate de San Carlos en el Local Chiflero- indicando que fue un remate muy ágil, “por suerte nos acompañaron muchos clientes de Artigas así como los de varias zonas del país”, a quienes agradeció especialmente.

AGRADECIDOS

Carlos Martín Correa destacó la venta del 100% de la oferta presentada, que fue colocada en un breve tiempo, indicó que el promedio general de los 70 toros fue de U$S 3.150, donde los Angus hicieron un promedio de U$S 3.625, con un máximo de 4.500 y un mínimo de 3.000, “esto habla a las claras de lo que fue el remate en esta raza con la cual comenzamos la venta”.

Por otra parte indicó que los Brangus hicieron un promedio de U$S 2.774 con un mínimo de 2.400 y un máximo de 3.400.

“No tenemos más que agradecer al público, porque es cierto que estamos en la finalización de la zafra y eran 70 toros”, puntualizó.

“Estamos agradecidos a las cabañas por haber depositado la confianza en el escritorio Roberto Bertsch con toda una trayectoria y que marca presencia en Artigas y a nosotros porque nos gusta hacer lo que realizamos y hacerlo bien, nos llena de satisfacción”.

Aseguró que “la confianza que nos están dando es gracias a estos buenos resultados que marcan una vez más el buen desempeño que hemos tenido dentro de la firma Bertsch, Correa & San Román”.