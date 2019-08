En la tarde ayer, el escritorio Enrique Beriau concretó una nueva feria en el local Palomas, comercializando la totalidad de la oferta de lanares y vacunos, quedando algunos yeguarizos que se estaban negociando al final de las ventas.

Con el martillo de Ignacio Beriau, las ventas se desarrollaron ágilmente, lográndose valores destacados para algunas categorías.

Al finalizar las ventas el rematador indicó que quedaron muy contentos, satisfechos por haber cumplido con una nueva feria mensual en el local Palomas, destacó los valores obtenidos tanto en lanares como en vacunos, mencionando los precios que se lograron por las vacas gordas, que no son muy comunes ya qu e alcanzaron los mil dólares, asimismo resaltó el precio pagado por un lote de novillos de 2 a 3 años que pesarían en el entorno de 350 kilos que hicieron 750 dólares y por una ternerada Hereford de estancia liviana que hizo 404 dólares, que estaba un poco sentida por las lluvias registradas en los últimos días pero un ganado que con campo se va a reponer enseguida y se van a hacer unos excelentes novillos.

Beriau explicó que algunos lotes no se pudieron cargar debido a las inclemencias del tiempo, pero se pudo cumplir con la gente, y sacar adelante una nueva feria en un momento que no está siendo fácil conseguir ganado.

Por último agradeció a todos los vendedores y compradores así como al público en general que acompañó esta nueva actividad.

VALORES

Yeguarizos: yeguas y caballos mansos entre 410-400 y 350 dólares, potrillos en 150 dólares.

Lanares: 42 capones gordos hicieron 78 dólares, 50 ovejas gordas se pagaron 48 dólares, 25 ovejas con lana 48 dólares, 42 ovejas Merino encarneradas se pagaron 35 dólares, 16 ovejas para el campo 30 dólares, 100 corderos se pagaron 39 y 40 dólares, 13 torunos 50 dólares.

Vacunos: Vacas gordas: 1.000, 795, 710 y 610 dólares, novillos de 2 a 3 años pesados 750 dólares, otro lote hizo 720 dólares, novillos de 1 a 2 entre 530, 485, 460 y 450 dólares, vaquillonas 450 dólares, manufactura 360 dólares, terneros pesados 430-410 dólares, los más livianos 325 y 390 dólares, un lote de terneros Hereford livianos hizo 404 dólares y otro 388 dólares, las terneras entre 290 y 370 dólares.

PRÓXIMA FERIA

La próxima feria en Palomas está prevista para el jueves 5 de setiembre.