No se trata de reeditar conceptos manejados en la edición del viernes en EL PUEBLO. La postergación para hoy, jugándolo al cierre de lo que es la triple jornada. Salto Nuevo y Gladiador con el imperativo de victoria. Como todos. Por lo tanto, que jueguen y propongan, a la medida de ese sentido de búsqueda. Salto Nuevo fue el último en ingresar al sexteto finalista. Gladiador se quedó con el Clausura y no se baja de su pretensión de postulante. Después de todo, tiene su derecho a serlo. Salto Nuevo nunca fue Campeón Salteño. Es una espina clavada. ¿Este año no? ¿No es posible? ¿Y por qué no puede ser posible, Salto Nuevo?