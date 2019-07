Apostillas Dickinson

Escaso marco de público en el Dickinson el domingo próximo pasado.

Público

Sin dudas un escaso marco de público el pasado domingo en el Estadio Ernesto Dickinson, para lo que fuera la doble jornada fijada, donde a primera hora jugaron Santa Rosa vs Fénix, y en el partido de fondo se enfrentaron Salto Uruguay vs Saladero.

Ambos compromisos habían generado cierta expectativa, e interés, pero así y todo fue muy poco el número de aficionados que acompañó la doble jornada en nuestro máximo escenario deportivo.

Buscando el “solcito”

En el caso de la gente que concurrió, fue novedoso observar cómo en cada caso, básicamente en lo que les tocó ubicarse en la tribuna España, buscaban el “solcito” ante una tarde que para el juego de primera hora estaba soportable, pero para el partido de segunda hora, cuando la temperatura comenzó a bajar notoriamente, se hacía complicado estar ubicado a la sombra. Los aficionados ubicados en la tribuna Fernando Irazoqui lo soportaron mejor, y no tuvieron ese problema, de todas formas cuando terminaba la doble jornada, ya en varios aficionados se observaba la campera, el gorro, y también las bufandas en cada uno.

Pre competitivos

Varios de los equipos que juegan en el estadio (por no decir todos), realizan sus ejercicios pre competitivos allí en la zona de la Avenida Manuel Oribe, o en su defecto en el cantero central de la Avenida Rodó. Esto no es de ahora, se hace desde hace ya un buen tiempo. Muchos conductores de vehículos que circulan por la zona en ese momento, lógicamente deben aminorar bastante la marcha en estas dos arterias cuando los equipos realizan dichos trabajos en las afueras del estadio.

Integraciones de equipos

Un problema de no acabar, y más allá de que sabemos es nuestro trabajo, son varios los equipos que no llegan al escenario de juego con la integración de su plantel. A veces cuesta entender, a la hora de generarse la situación, que sean equipos por ejemplo como Salto Uruguay, “decano” del fútbol salteño, quién no llegue al lugar de competencia con la integración de su equipo principal.. No es la primera vez, y no nos pasó solo con Salto Uruguay, ha pasado con varios (todos de primera división), los que no han aportado a la prensa dicha información, ni siquiera una simple hoja con el nombre claro, y número de cada jugador integrante del plantel,. De todas formas, y desde nuestro lugar, cuando esto pasa concurrimos al vestuario de los árbitros y tenemos la información, pero a veces con los delegados “arrimando” la integración de su equipo simplifican bastante nuestro trabajo. Quizá lo podríamos entender en un “benjamín” de divisional, y en un inicio de campeonato, pero no pasa solo con Salto Uruguay (hablamos puntualmente del domingo próximo pasado) sino que otros equipos de primera línea tampoco han llevado integración de sus planteles para hacer entrega a la gente de los medios asignados para la cobertura. Esto es el fútbol salteño, a veces cuesta entender, y da para pensar… así estamos.

Se fue la primera

Final de la primera rueda en las divisionales “A” y “B” de nuestro fútbol, campeonato parejo, donde más allá de los equipos que terminaron liderando en ambos casos, queda muy claro que para la segunda vuelta del campeonato podrían ser varias, las sorpresas (en cuanto a resultados) que por lo observado en cancha en esta primera rueda, se podrían estar registrando en la segunda. Habrá que ver, sí los que están “arriba” se mantiene, y aquellos que se encuentran de mitad de tabla hacia abajo logran mejorar, sumar puntos, y “escalar” posiciones, para de esa manera buscar su mejor ubicación de cara a los play offs (esto en primera división), y ni que hablar de aquellos equipos complicados con la permanencia (esto vale para ambas divisionales), para los que un resultado a favor, y un punto conseguido, pueden ser luego pasaporte a la permanencia, así de simple.