Fútbol Sala selección. El entrenador Diego D´Alessandro realiza un balance y análisis de lo que pasó

Llegando a su segundo año al frente de la selección uruguaya el entrenador Diego D’Alessandro hace un balance, y análisis de lo que viene siendo su trabajo. El DT celeste habló con El Show de lo que dejó el Sudamericano Sub 20 en el que Uruguay obtiene la cuarta ubicación, y también acerca de lo será la próxima competencia en Mayores con la disputa de la Copa América que se realizará en Brasil (Río de Janeiro) que aparece en el calendario. Sobre la actuación en el torneo continental juvenil en Canelones, el entrenador “celeste” señaló: “Creo que Uruguay hizo un buen Sudamericano, con muy buenos partidos. Queda ese sabor amargo porque en la semifinal nos fue muy mal con Brasil, donde teníamos otras expectativas, creo que el andar mismo del partido nos dejó muy mal psicológicamente para el tercer y cuarto puesto”.

Uruguay cayó derrotado con Venezuela y quedó relegado al cuarto lugar: “Más allá de que no fue en condiciones normales debido a la humedad, no logramos meternos en el podio que era lo que queríamos. Como positivo digo que hay chicos que están con buenas posibilidades de seguir creciendo, hay material, y con trabajo se puede pensar en escalar más posiciones”.

En cuanto a lo negativo que queda tras el balance del Sudamericano, el profesor Diego D’Alessandro dijo: “Se demostró que se necesita mayor intensidad, mayor cantidad de partidos, y poder generar más experiencia, porque en el momento más importante del campeonato nos faltó físico, y oficio para estar un poquito mejor”.

Para “borrar” esas falencias y crecer, no solo como selección sino en cuanto al Futsal juvenil en líneas generales, ¿qué es lo que se precisa?: “Es muy amplia la pregunta. Desde el punto de vista de la selección aprovechando el gimnasio del UTU – ITS, las instalaciones que tiene, se podría buscar un modo de que los jugadores trabajen un poco más, ya que no entrenan más de tres veces por semana con sus equipos. De ese modo se profesionalizaría un poco, hablando de la cabeza del jugador y no de la remuneración”.

“Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, van mucho por ese camino y cada vez nos la van a hacer más difícil. Hay que buscar el camino entre todos que es una cosa que acá nos cuesta mucho. Y donde muchas veces se divide demasiado para sacar réditos en el campeonato local y no pensar en el todo, que es el mejor modo de crecer todos juntos”, explicó el entrenador celeste.

Para este 2017, el primer desafío a la vista es la Copa América de Río de Janeiro /Brasil) entre el 8 y 16 de abril, evento para el que ya designó una lista de preseleccionados. Pero lo que no tendrán los jugadores será actividad local previo al torneo uruguayo, que se anunció comenzará después de semana santa.