Clausura capitalino: Nacional siempre y 1-0

Los dos partidos que se jugaron ayer a la noche en el Parque Humberto Forti, enmarcados en la quinta fecha de la primera rueda en la Divisional «C».

En el juego de primera hora, fue victoria de Palomar sobre Defensor por 2 a 1. De fondo, el empate 0 a 0 entre Cerro y Lazareto.

Los albicelestes afrontaron los 35′ finales con uno jugador de menos, por expulsión de Santiago Coito. Hoy jueves en tanto a las 20 horas, sesiona la Divisional «C». La idea que ya se manejó ayer a la noche en el Parque Humberto Forti a nivel de dirigentes, es que el sábado se juegue una triple jornada en cancha de Chaná y los dos restantes partidos en el Parque Tomás Green.

EN LA SALSA DE NACIONAL

Un total de cuatro partidos ayer, despuntando la nueva fecha del Campeonato Clausura a nivel profesional.

Con gol de Rafael García, el 1 a 0 de Nacional sobre Danubio; Progreso 2 Racing 1, River Plate 0 Plaza de Colonia 0 y Boston River 2 Fénix 1. Los tricolores ahora como dueños absolutos en la punta del Clausura, teniendo en cuenta el empate de Plaza.

Hoy jueves, complementan Cerro vs Cerro Largo, Rampla Juniors vs Juventud de Las Piedras, Defensor Sporting vs Liverpool y Wanderers vs Peñarol (20 horas).