Son los Campeonatos Salteños enmarcados en el Consejo Unico Juvenil, en sus dos Divisionales, A y B. Cabe recordar que la Divisional «C» resolvió no jugar por este año. Es la cuarta fecha en el caso de la Divisional «A».

*********

Sábado 12 de setiembre.

CANCHA DE DEPORTIVO ARTIGAS

Hora 14- Deportivo Artigas vs Ceibal . Sub. 15. Árbitros: J. Cáffre, R. Aguirre, G. Barboza

Hora 16- Deportivo Artigas vs Ceibal. Sub. 18. Árbitros: R. Aguirre, J. Cáffre, G. Barboza

*********

Domingo 13 de setiembre.

PARQUE LUIS T MERAZZI

Hora 13.45′. Ferro Carril vs Nacional. Sub. 15. Árbitros: F. Cáffre, M. Izaguirre, V. Quiroz.

Hora 16-. Ferro Carril vs Nacional. Sub. 18. Árbitros: M. Izaguirre, F. Cáffre, V. Quiroz

PARQUE HUMBERTO FORTI

Hora 14. Chaná vs Gladiador. Sub. 15. Árbitros: J. Suárez, F. Samit, Carballo.

Hora 16. Chaná vs Gladiador. Sub. 18. Árbitros: F. Samit, J. Suárez, Carballo

CANCHA DE UNIVERSITARIO

Hora 14 .Universitario vs Sud América. Sub. 15. Árbitros: I.Moreira, R. Ferreira, Godoy

Hora 16. Universitario vs Sud América. Sub. 18. Árbitros: R. Ferreira, I. Moreira, Godoy

**********

Divisional B 2° Fecha, Apertura. Sub. 15 y Sub 18.

Sábado 12

PARQUE JULIO POZZI

Hora 14. Salto Uruguay vs El Tanque. Sub.15. Árbitros: I. Moreira, F. López, Ghelfi.

Hora 16. Salto Uruguay vs El Tanque. Sub. 18. Árbitros: F. López, I. Moreira, Ghelfi

CANCHA DE PEÑAROL

14 hrs. Peñarol vs Salto Nuevo. Sub. 15. Árbitros: Diogo, J. de los Santos, G. Araujo.

16 hrs. Peñarol vs Salto Nuevo. Sub. 18. Árbitros: J. de los Santos, Diogo, G. Araujo.

CANCHA DE SALADERO

Hora 14. San Eugenio vs Saladero. Sub. 15. Árbitros: Piriz, J. Godoy, W. Araujo.

Hora 16. San Eugenio vs Saladero. Sub. 18. Árbitros: W.Araujo, Píriz, J. Godoy.

PARQUE TOMÁS GREEN

Hora 14. Libertad vs Fénix. Sub. 15. Árbitros: F. Samit, Portela, C. Fernández.

Hora 16. Libertad vs Fénix. Sub. 18. Árbitros: Portela, C. Fernández, F. Samit.

Domingo 13

CANCHA DE ALMAGRO

Hora 14. Almagro vs Parque Solari. Sub. 15. Árbitros: R. González, C.Villarreal, Núñez.

Hora 16. Almagro vs Parque Solari. Sub. 18. Árbitros: C.Villareal, R. González, Núñez