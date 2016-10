Rematan Gaudín Hnos. y Enrique Beriau.

Este miércoles, a cargo de los escritorios Gaudín Hnos. y Enrique Beriau, se realizará un nuevo remate anual de cabaña La Madrugada de Gaudín, en la propia cabaña ubicada en Cuchilla de Salto, accediendo en el Km 34 de la ruta 31.

El pasado lunes se realizó la conferencia de prensa, con motivo de anunciar los detalles de este tradicional remate.

JULIO GAUDÍN

Julio Gaudín, integrante del escritorio Gaudín Hnos. manifestó que este año se ofrecerá una consignación interesantísima, la que ha tenido la oportunidad de apreciar, ya que estuvieron haciendo los lotes de los toros, y “hay una torada muy buena, tanto los que están haciendo dos años, como los que están haciendo tres años”. Gaudín indicó que se venderán como siempre, con todas las condiciones y garantías que brinda la cabaña, como desde hace tiempo, el remate se hará en conjunto con el escritorio Enrique Beriau, y cuenta con el apoyo de la sanidad a cargo del Dr. Miguel Olegui.

ENRIQUE BERIAU

Enrique Beriau recordó que el remate dará comienzo a las 14 horas, luego del almuerzo al que invitó a todos los clientes y amigos, “estamos con muchas expectativas, confiados en este remate que venimos haciendo desde hace tiempo, y que nos llena de satisfacción, de orgullo”.

Beriau hizo énfasis en que esta es una cabaña reconocida a nivel país, y remarcó su agradecimiento a Juan Luis Gaudín, principal de “La Madrugada”, por confiarle la venta. En cuanto al detalle de la oferta, indicó que se ofrecerán 40 toros haciendo 2 años y haciendo 3 años, Polled Hereford y Hereford, “hay muy buenos toros, y hacemos especial hincapié a los novillos que vamos a vender este año que son 100”. Se trata de un ganado de 1 a 2 años, “un ganado muy bueno, Hereford de muy buena clase, como nos tiene acostumbrados esta cabaña, con un estado soberbio; se están acomodando porque lógicamente que en este invierno no pasaron bien, y es un ganado que está netamente a campo, no se le dio suplementación ni estuvo en campos mejorados. Esperamos que en los días que quedan el ganado mejore un poco más, pero la calidad se demuestra a la vista y aquellos que son conocedores, se darán cuenta que es un ganado excepcional”. Beriau hizo la salvedad de que no le van a dar los kilos que pesan, porque es un ganado tan largo, tan huesudo que pesa más de lo que aparenta.

FINANCIACIÓN PROPIA

El remate tiene financiación propia, los novillos tienen 90 días de plazo, los toros van con 6 meses de plazo, como siempre con el flete gratis, y quien pague los toros al contado, el precio es de pista y cuentan con seguro de 30 días.

SANIDAD

Como cada año, el Dr. Miguel Olegui estará a cargo de la sanidad, “siguiendo las pautas del ministerio, que son exigencia, tanto de vacunas como los análisis para Brucelosis y Tuberculosis, y además por exigencia de la cabaña, se hace raspaje de los toros, habilidad de monta, para garantizar que los toros estén aptos para trabajar”.

JUAN LUIS GAUDÍN

El principal de La Madrugada afirmó que a pesar de que fue un año muy difícil, la torada está muy linda, como nunca, por lo que “estamos muy contentos y con muchas expectativas”.

Indicó que los toros nuevos se suplementaron y estuvieron en avenales – que son los menos- y los toros de 2 a 3 estuvieron a campo natural, con ración, “están muy bien, sé que van a estar muy rústicos y van a andar bien”.

MANTIENE EL RÉCORD EN KIYÚ

Si bien por motivos puntuales la cabaña no está yendo a la prueba de Kiyú, continúa manteniendo el récord de ganancia diaria con 1,825 kg, Gaudín comentó que este año el toro que ganó la prueba tuvo una ganancia diaria de 1,160 kg “eso da la pauta que seguimos arriba con la ganancia diaria, lo que prueba que el ganado (de La Madrugada) es engordador”.

CUARTA GENERACIÓN

Por otra parte destacó que en 1920 Don Luis Gaudín tenía su plantel de toros Hereford y carneros Romney, que su padre; Raúl Gaudín continuó con los Hereford, no con los Romney y en 1960 La Madrugada tenía el plantel más grande de pedigree, “eso está en los registros de la Asociación Rural del Uruguay; era la cabaña que inscribía más pedigree en la década del 60”.

Hoy, Juan Luis junto a su hijo, Juan Pedro, son cuarta generación y “vamos más de 7 mil pedigrees inscriptos, creo que no es poca cosa, y eso da la pauta de la trayectoria, de los años y el trabajo que se le pone”. “Hoy con la escasez de mano de obra, está muy difícil para mantener pedigrees y tatuar un ternero, el productor común no lo sabe y hay que vivirlo en carne propia, para traer el ternerito al pie de la madre y no equivocarse, no puede haber error”, expresó.

Gaudín reiteró la invitación a clientes y amigos para este miércoles 5.