Los Hereford de Santa María de Arapey hicieron US$ 3.160

En la propia cabaña, en el km 163 de la ruta 30, los escritorios Megaagro y Gastón Araújo llevaron adelante ayer el remate anual de los Angus y Brangus de cabaña Macedo de Riani, con Santa María de Arapey como cabaña invitada con Polled Hereford.

Con una temperatura agobiante, pero con muchos clientes y amigos acompañando hasta el final, se lograron muy buenas ventas, donde el promedio general para los toros Brangus, Angus y Polled Hereford fue de U$S 3.866.

GANADOS GENERALES

La venta comenzó con los ganados generales, donde se vendieron 92 vacas preñadas de Macedo a U$S 890, 20 vaquillonas preñadas Juan Mosellin a U$S 865, 80 vacas de invernada de Macedo a U$S 760, 64 vacas doble propósito de Riani Hnos. a U$S 760, 77 vacas doble propósito de Macedo a U$S 745, 76 vaquillonas de Riani Hnos. a U$S 780 y 760, 21 vaquillonas de Araújo e Hijos a U$S 580, 45 vaquillonas de Hereford Santa María del Arapey a U$S 710, 40 vaquillonas Hereford de Suc. Pedro Narbondo a U$S 750, 50 terneras Angus de Polto Hnos. a U$S 522, 20 piezas de cría SA de Gerardo Martínez (terneros machos) a U$S 560, 20 piezas de cría SA (hembras) de Gerardo Martínez a U$S 505 y 70 novillos de 1 a 2 años de Macedo a U$S 750.

DE CABAÑA MACEDO

De cabaña Macedo se vendieron 7 vientres Angus en U$S 1.622 y un vientre Brangus a U$S 6.000.

15 toros Brangus: 7.200, 3.360, 4.000

40 toros Angus: 4.560, 3.360, 3.816

DE SANTA MARÍA DE ARAPEY

12 toros Polled Hereford: 3.840, 2.760, 3.160

JOSÉ PEDRO AICARDI

El Ing. Agr. José Pedro Aicardi, director de Megaagro consideró que fue un remate muy bueno, con una puesta en escena de la familia Riani espectacular, con 100% de ventas para cabaña Macedo con una agilidad y un marco de público muy bueno y con mucha dinámica.

Aicardi destacó la venta de la raza Brangus, donde se vendió el 100% los toros con un promedio de 4 mil dólares, con un valor máximo por el Gran Campeón del Prado que hizo 7.200 dólares (compró Fernando Artola) un sólo vientre que se ofrecía en 6 mil dólares, lo cual refleja el trabajo de la cabaña que «fue premiado». Asimismo consideró que se vendió muy bien la raza Angus, y los Hereford, así como el ganado general.

GASTÓN ARAÚJO

El rematador Gastón Araújo analizó que fue un muy buen remate, donde solamente quedaron 3 toros Polled Hereford sin vender, indicó que los valores fueron buenos tanto para los toros como para el ganado general.

GABRIEL RIANI

«Un remate que nos ha dejado muy conformes, sobre todo por la fila que presentamos, desde el ganado comercial, hasta la presentación de los toros que me dejó muy conforme», reflexionó Gabriel Riani, integrante de Macedo. «Lo importante es la colocación de toda la mercadería tal como ocurrió hoy, de manera que estamos muy contentos».

En cuanto a las ventas de Brangus, comentó que independientemente de los valores, y de acuerdo a cómo vienen vendiendo otras cabañas, es una raza que está afianzada, e indudablemente tiende a crecer.

A propósito de esta raza, indicó que quedó muy contento con la venta del Gran Campeón, teniendo en cuenta que «un criador tan tradicional, de la zona, que cría Braford, apueste a incorporar genética Brangus colorado en un rodeo muy tradicional, me llena de orgullo que hayan optado por un toro nuestro».

GUSTAVO RIANI

Por su parte Gustavo Riani, integrante de la cabaña, comentó que fue un día difícil, muy caluroso, pero por suerte no llovió, y se vendió la totalidad de la oferta, «los escritorios trabajaron muy bien, estamos conformes, el 70% de los clientes repitieron la compra», destacó.

JOSÉ BURJEL PARTIETTI

El Ing. Agr. José Burjel Parietti, se mostró contento con el promedio logrado, acompañando los que se vienen registrando en la zafra. Comentó que la idea al hacer invitados a participar de este remate, es de captar nuevos clientes en esta zona, y «es un trabajo que lleva su tiempo, hay que transcurrir los caminos para llegar a dónde uno quiere, pero venimos contentos con los resultados del año pasado y de éste».